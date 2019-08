Les Fédérations des Conseils de Parents d’Elèves de la Région Sud en colère contre l'augmentation de la carte Zou!Etudes

Une carte valable pour tous les trajets quotidiens en TER ou bus des écoliers collégiens, lycéens ou même apprentis ou stagiaires pour les moins de 26 ans. Seulement voilà elle coutait 15 euros par an et elle passe au premier septembre à 110 euros par an pour tout nouvel abonnement

Vaucluse, France

Une hausse de 700 % soulignent les mécontents même si les détenteurs de la carte Zou pour l'année d'étude écoulée bénéficient d'un tarif à 70 euros. Un vrai scandale clame le président de la FCPE de Vaucluse, Samir Allel : « Au cœur de l’été on prend une telle décision. Pourquoi revenir sur une action qui avait une dimension de solidarité sociale en direction des jeunes, ça va prendre de l’ampleur « Le président de la FCPE 84 fait notamment référence à une pétition en ligne sur le site Change.org.

De son côté le Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur se défend et explique qu'il s’agissait d'harmoniser cette offre sur l'ensemble des territoires. Surtout que la nouvelle carte Zou! Études en plus du transport scolaire permet d’avoir la gratuité sur tous les TER de la région et sur les Chemins de Fer de Provence à la condition exclusive d'acheter un billet à 0€ disponible sur le site TER sud. Précisant également qu’il s’agit d’inciter les jeunes à plus avoir recours aux transports en commun en dehors du simple trajet domicile- lieu d’études.