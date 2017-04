Les ferries accostent de nouveau à Ouistreham

C'est une première en 25 ans. Une avarie sur une rampe d'accès du port de Ouistreham a contraint mardi matin le navire de Brittany Ferries à se dérouter sur Cherbourg. Les trois escales suivant ont été également repositionnées sur le port manchois le temps d'effectuer les réparations.

L'incident est rare et est intervenu mardi matin au moment de l'arrivée du Ferry de Portsmouth. Les 400 passagers hormis les piétons n'ont pu débarquer à Ouistréham et les 650 qui devaient monter à bord n'ont pas pu accéder au navire.

"C'est la première fois qu'il y a un incident technique qui empêche une escale, relève Antoine de Gouville, le directeur des équipements portuaires pour la chambre de Commerce et d'industrie de Caen. On a rencontré un problème mécanique sur un treuil qui permet de manœuvrer le pare-choc de protection de la rampe. Ce pare-choc fait 80 tonnes et le treuil était très éloigné du quai et il nous fallait un engin de levage très puissant pour pouvoir manœuvrer le pare-choc. Fort heureusement, une grue était présente pour d'autres travaux maritimes sur le port."

Une grue sur barge a permis d'effectuer les réparations © Radio France - Olivier Duc

La résolution du problème technique a amené Brittany Ferries à dérouter ses escales suivant à Cherbourg jusqu'à celle de mercredi après-midi.