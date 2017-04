Les Foulées de l'Eléphant, le Marathon de Nantes : infos circulation

L'édition 2017 du Marathon de Nantes présente à nouveau la configuration des 4 épreuves de courses à pied réparties sur 2 jours. Avec France Bleu Loire Océan, circulez malin. Soirée spéciale samedi de 19h00 à 23h00, émission spéciale dimanche de 8h00 à 12h30, et info trafic toutes 15 minutes.

Le samedi 29 avril : Impact sur la circulation entre 21h00 et 23h30

"Les Foulées de l'éléphant" (10 km) accueillera 7 000 coureurs en soirée avec un départ et arrivée sur le site des Machines de l'Ile. Epreuve festive et conviviale pour tous les niveaux.

Le dimanche 30 avril : Impact sur la circulation entre 8h00 et 15h30 en fonction des quartiers (à l'exception de la Place Maréchal Foch fermée à partir de 6h00). Le Semi-marathon (4 000 coureurs cette année, soit 1 500 de plus que pour la 1ère édition en 2016) partira des Nefs sur les Machines de l'Ile (départ à 8 h30). Le Marathon et le Marathon Relais (4 600 coureurs) proposent une épreuve 100% urbaine (départ 9h15 depuis le Cours St Pierre.)

Pour assurer un bon déroulement de cet événement festif et populaire, les organisateurs, les services techniques de la Ville de Nantes ainsi que les 500 signaleurs bénévoles doivent neutraliser un certain nombre de voies, ce qui pourrait causer quelques désagréments.

Afin de faciliter les déplacements ces jours-là, des plans d’itinéraires conseillés et des déviations à suivre par secteur ont été finalisés. Pendant le passage de la course, la circulation est interdite aux véhicules, motos et vélos.

Pour toute information, les plans de déviation quartier par quartier sont disponibles sur le site Internet dédié à cet effet.

info trafic toutes les 15 minutes et dés que l'actualité l'exige.

http://www.marathondenantes.com/circulation/