Les Français approuvent les principales mesures de la loi mobilités, selon un sondage

Les français se déplacent de plus en plus à vélo

Encadrer l'usage de la trottinette, ou encore revenir sur la limitation à 80 km/h : les français sont très largement favorables aux principales mesures de la loi Mobilités selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour Franceinfo et Le Figaro. Ce sont 72% des sondés qui approuvent ce texte. On apprend aussi à travers cette enquête que nos habitudes de déplacement changent.

à réécouter 80 km/h les départements devraient décider

L'avion délaissé, les modes de transport doux plébiscités

L'utilisation des modes de transports propres, vélo ou trottinette, est en hausse ces trois dernières années, selon l'étude d'Odoxa. Plus d'un français sur trois dit les utiliser plus souvent. Du côté du rail, 36% des sondés disent prendre plus souvent le train, et 33% disent avoir recours plus fréquemment au covoiturage.

Certains optent également pour l'achat d'une voiture qui consomme moins - cela concerne un peu moins de quatre français sur dix.

En miroir, les transports moins écologiques sont délaissés, toujours selon l'enquête d'Odoxa. Un peu plus de quatre français sur dix disent ainsi utiliser moins souvent l'avion qu'avant pour se déplacer. D'ailleurs près de 70% des personnes interrogées approuvent l'interdiction de certains trajets aériens internes, en France. C'est ce que proposait un amendement dans la loi mobilités. Une proposition qui n'a finalement pas été retenue à l'Assemblée Nationale.

Les jeunes, plus nombreux à utiliser les modes de transport propres

Plus de la moitié des moins de 25 ans déclare utiliser les modes de déplacement doux - vélo ou encore trottinettes - plus souvent qu'avant. Ils ont également plus souvent recours au covoiturage. À titre de comparaison, seuls 20% des plus de 65 ans disent opter pour le partage de leur voiture. Selon le sondage d'Odoxa, plus on avance dans les âges, moins on change ses habitudes.