Les Français, champions des incivilités au volant

91% des Français disent dépasser, même rarement les limitations de vitesse. 72% ne respectent pas les distances de sécurité. 57% oublient de mettre leur clignotant pour doubler ou changer de direction, et 27% continuent d'envoyer des mails ou des messages en conduisant. Malgré une légère amélioration par rapport à 2019, les Français continue d'avoir un comportement dangereux au volant.

Des quatorze indicateurs listant les comportements dangereux au volant, seuls trois sont en hausse, dont l'oubli de la ceinture (10%, +2) et la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute (4%, +1).

Champions des incivilités

Un conducteur sur cinq (et même 28% en Île-de-France) s'estime "plus nerveux, impulsif ou agressif" que dans la vie quotidienne.. 70% des automobilistes français n'hésitent pas à insulter les autres usagers de la route. Cela cela fait de nous les champions d'Europe des injures, avec les Grecs. Et de loin, puisque c'est 15 points au dessus de la moyenne européenne (55%). "Il y a toujours un nombre très élevé de comportements qui sont vraiment dangereux et trop nombreux pour espérer un vrai gain en matière de sécurité", déclare à l'AFP Bernadette Moreau, déléguée générale de la fondation Vinci Autoroutes.

Autre enseignement de l'étude, les comportements dangereux : les 3/4 des Français détournent les yeux pour regarder le téléphone ou changer de radio. Encore pire, un tiers des conducteurs est adepte de cette habitude de coller la voiture de devant. Dans quasiment toutes les catégories, les conducteurs d’Île-de-France sont les moins bons élèves, champions notamment du klaxon et des noms d'oiseaux. "On constate, en région parisienne, une +sursollicitation+ de la conduite dans un trafic très dense, qui fait qu'il est un peu plus difficile de rester apaisé et zen", confirme Bernadette Moreau.

L'enquête française a été réalisée auprès d'un échantillon de 2.400 Français âgés des 16 ans et plus, interrogés par internet du 28 février au 9 mars.