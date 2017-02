CARTE - Les Français passent 23 heures par an dans les bouchons

Les automobilistes français passent chaque année 23 heures dans les embouteillages. Une moyenne qui cache des disparités, puisque les Parisiens passent plus de 65 heures dans les bouchons. C'est le résultat des données annuelles publiées par le spécialiste américain du trafic INRIX.

Paris, neuvième ville la plus embouteillée au monde avec 65 heures par an

La moyenne de la France est en fait tirée vers le haut par Paris. Les automobilistes de la capitale passent plus de 65 heures par an dans les embouteillages. C'est la neuvième ville la plus embouteillée au monde. Sans surprise, c'est Marseille qui est la seconde ville la plus embouteillée de France, avec plus de 29 heures passées pare-choc contre pare-choc chaque année. Lyon égale presque Marseille, avec 28,6 heures de bouchons. A Strasbourg, c'est presque 27 heures, pendant que les automobilistes de Lille y passent presque 24 heures par an, tout comme les Toulousains. Bordeaux fait plus fort que sa rivale, avec plus de 29 heures perdues dans les embouteillages. Les Niçois, eux, passent plus de 22 heures dans les bouchons chaque année. A Nantes, c'est presque 27 heures. A Rennes, les conducteurs perdent beaucoup de moins de temps dans les bouchons, avec 17heures et 30 minutes par an.

A Los angeles, 104 heures heures de bouchons par an

Même dans les villes les plus embouteillées de France, on est loin des 104 heures, soit 4 jours et 8 heures, que passent coincées dans les bouchons les habitants de Los Angeles. La France est seulement le 25ème pays le plus embouteillé dans le monde, sur 38 pays étudiés par INRIX. C'est la Thaïlande qui est la championne du monde des embouteillages, avec 61 heures en moyenne par an pour ses automobilistes, soit plus de 2 jours et demi. La Colombie et l’Indonésie arrivent en seconde et en troisième position.