Les Français reprennent le ferry pour l'Angleterre, mais moins qu'avant

La Brittany Ferries retrouve des couleurs en ce printemps 2023. La compagnie maritime roscovite, présente notamment à Saint-Malo, Cherbourg, Le Havre, Ouistreham... dessert l'Angleterre, l'Irlande et l'Espagne. Elle a vu ses réservations bondir de 20 % sur un an. Mais cela ne permet pas de retrouver les résultats de 2019 (dernière année de référence avant la crise covid et le Brexit) : 1,8 million de passagers transportés en 2021-2022 contre plus de 2,5 en 2019.

France Bleu Breizh Izel : Le covid, le Brexit, c'est derrière vous ?

Christophe Mathieu, président du directoire de la Brittany Ferries : Le covid, certainement, le brexit, on continue à devoir s'adapter et il y a encore des répercussions.

Quand vous dites qu'il faut s'adapter au Brexit, c'est que maintenant, pour aller au Royaume-Uni, il faut absolument un passeport quand on est Français par exemple. Il y a moins de Français qui vont au Royaume-Uni à cause de ça, à cause du coût du passeport, des démarches, de l'attente également ?

Christophe Mathieu : Oui, on est revenu à peu près aux deux tiers du niveau de Français qui sont allés au Royaume-Uni en 2019. L'année dernière, il n'y en avait quasiment pas eu, mais on avait plutôt mis ça sur le contrecoup du covid. Peut-être que certains ont depuis, ont fait un passeport, mais il y a moins de Français en Angleterre qu'avant le Brexit.

+20% de réservations sur un an

Mais les réservations sont en hausse, +20% sur un an.

Christophe Mathieu : Au global, par rapport à l'an dernier, très certainement. On a des lignes (notamment vers l'Irlande) qui sont très dynamiques, peut-être un peu plus que les lignes du transmanche.

Il y a aussi la concurrence des aéroports bretons, Quimper, Brest, qui desservent l'Irlande.

Christophe Mathieu : Oui, mais c'est beaucoup plus sympathique en bateau et il n'y a pas que des Bretons, il y a aussi des Irlandais qui viennent en France. Ce sont deux marchés différents, en ferry, on profite quand même plus de la diversité de l'Irlande puisqu'on peut on peut facilement prendre son véhicule pour circuler et aller du Connemara à l'Irlande du Nord et faire tout un périple.

Les Français sont de retour sur vos ferries, et les Britanniques ?

Christophe Mathieu : Ils reviennent, mais pas tout à fait dans les proportions non plus de 2019 pour ce qui est de la France. Ce n'est pas nouveau, c'est une tendance très lourde depuis 20 ans. En 2000-2002, la France était de très loin la première destination des Anglais. Aujourd'hui, c'est de très loin l'Espagne et plus la France. Même si les Anglais restent une grosse clientèle pour la France, l'Espagne est beaucoup plus populaire pour les Anglais que ne l'est la France.

Des prix en hausse de 5 à 6%

Après le covid, le Brexit, maintenant l'inflation. Vous avez dû augmenter vos prix ?

Christophe Mathieu : Oui, bien sûr, comme toutes les entreprises. On a essayé aussi d'absorber le plus possible dans nos coûts. Mais il a bien fallu aussi donner une augmentation bien méritée à notre personnel parce que pendant deux ans, évidemment, il ne s'était rien passé. On a dû augmenter le prix de 5-6%. On a une inflation particulière en tant qu'entreprise de transport, les coûts d'énergie nous impactent énormément. Mais on peut aussi se couvrir et acheter en avance, mais dans une entreprise de transport, il y a quand même un quart des coûts qui sont des coûts directement liés à l'énergie. Et là, l'inflation a été un peu plus élevée.

La haute-saison va commencer. Avez-vous tous vos saisonniers ?

Christophe Mathieu : On a presque tous nos saisonniers pour démarrer la saison. On a encore une petite inquiétude pour fin août, début septembre, parce que traditionnellement, il y a des saisonniers qui nous quittent et parfois sans prévenir ou nous donner trop de préavis fin août - début septembre. Après, si des jeunes gens veulent venir travailler plutôt fin août et en septembre, la Brittany Ferries les accueille.