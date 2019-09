SONDAGE - Les Français restent très dépendants à la voiture pour leurs déplacements de la vie quotidienne

À l'occasion du Congrès des régions de France, ces lundi et mardi à Bordeaux, nous vous révélons les résultats d'une grande enquête Ipsos pour Régions de France, Transdev et France Bleu sur la mobilité des Français. Le principal enseignement est que nous restons très dépendants à la voiture.

Les Français restent accros à la voiture pour leurs déplacements de la vie de tous les jours. C'est le principal enseignement de la vaste enquête Ipsos pour Transdev, Régions de France et France Bleu, réalisée auprès de plus de 10.000 personnes du 15 au 29 juillet 2019. Cette étude permet de dresser un panorama d'une ampleur inédite sur les Français et la mobilité en région. Elle est publiée à l'occasion du Congrès des régions, qui se tient ces lundi et mardi à Bordeaux.

Près de neuf Français sur dix utilisent leur voiture régulièrement

L'étude révèle que 87% des Français utilisent leur voiture pour au moins un de leurs déplacements du quotidien : aller au travail, faire les courses, pratiquer leurs loisirs, ou aller chez le médecin. Mais ce chiffre est à nuancer, car 21% des Français n'utilisent que la voiture pour les déplacements du quotidien. Un chiffre qui monte à 36% en milieu rural, où la voiture est souvent indispensable pour se déplacer.

La voiture individuelle reste donc le moyen de déplacement le plus utilisé, devant la marche à pied, pratiquée par 75% des Français pour leurs déplacement du quotidien. C'est notamment le moyen le plus utilisé pour aller à la pharmacie (56%). 49% des Français vont aussi à La Poste ou réaliser des démarches administratives à pied.

-

-

Six Français sur dix vont au travail en voiture

61% des actifs utilisent leur voiture pour aller au travail. Même les habitants des centres urbains restent assez dépendants à la voiture pour aller au travail : 43% l'utilisent régulièrement, contre un tiers (33%) qui utilisent les transports en commun.

En petite couronne, la voiture devient majoritaire, avec 55% des habitants qui l'utilisent pour aller au travail, contre 27% qui utilisent les transports. En zone périurbaine, la place de la voiture grandit encore avec plus des trois quarts (77%) des habitants qui l'utilisent pour aller au travail contre seulement 10% qui utilisent les transports en commun. En zone rurale, 74% des actifs utilisent leur voiture pour aller au travail.

Impossible de se passer de la voiture pour aller faire ses courses

Par ailleurs, les trois quarts des Français qui utilisent leur voiture pour ce type de trajet déclarent qu'il leur serait impossible de se passer de la voiture pour faire leurs grosses courses alimentaires. Ils sont 65% à la juger indispensable pour aller au travail ou sur leur lieu d'études. 68% ne peuvent pas s'en passer pour aller chez le médecin et à la pharmacie, et 60% pour aller à La Poste.

Un tiers des Français utilise les transports en commun régulièrement

Les transports en commun quels qu’ils soient (bus, métro, train, tramway, etc.) sont utilisés par un tiers des Français (31%). Le covoiturage et l'autopartage sont, eux, utilisés par une minorité de Français (5% et 2%).

Pour moins utiliser la voiture, plus de transports plus près de chez soi

Pour utiliser leur voiture moins souvent, les personnes interrogées disent qu'il leur faudrait en moyenne un arrêt de bus à 8 minutes de chez eux, un arrêt de tramway à 14 minutes et une gare à 16 minutes de chez eux. Pour utiliser davantage les transports en commun, les deux tiers des Français (67%) souhaitent aussi une fréquence de passage plus élevée des transports comme les autocars, bus et trains près de chez eux.

Sept français sur dix (69%) souhaitent également la mise en place d'un tarif de transport inférieur au coût habituel de leurs déplacements en voiture. Les deux tiers (66%) aimeraient également pouvoir bénéficier d'un titre de transport unique pour pouvoir aller à un endroit, même s'ils utilisent des transports différents.

-

La part du vélo progresse

Les deux roues non motorisés sont en revanche de plus en plus utilisés : vélos et trottinettes sont régulièrement utilisés par un Français sur huit (12%) et encore plus chez les jeunes (16% des moins de 35 ans). 3% des Français roulent régulièrement en vélo ou en trottinette électrique.