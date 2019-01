Les Franciliens ont choisi l'apparence des rames du futur métro du Grand Paris

Après un mois de consultation sur internet, la Société du Grand Paris, Alstom et Ile-de-France Mobilités ont dévoilé ce lundi le design des futures rames de métro des lignes 15, 16 et 17. Près de 13.000 Franciliens ont donné leur avis.

Île-de-France, France

Voici le visage du futur métro du Grand Paris Express. Ce sont les Franciliens eux-mêmes qui l'ont choisi, lors d'une consultation en ligne à laquelle 13.000 personnes ont participé. Ces nouvelles rames circuleront sur les lignes 15, 16 et 17, qui doivent être mises en service par étapes entre 2024 et 2030.

Près de 40% des votants ont opté pour ce design aux lignes englobantes à l'avant, avec une signature lumineuse encadrant un vaste parebrise qui offrira une vue panoramique sur le tunnel et les stations.

Le design de l'intérieur des rames est en cours de finalisation en collaboration avec les associations d'usagers. La maquette définitive des futurs métros sera présentée avant l'été prochain.

Un haut niveau de confort

183 nouvelles rames ont été commandées à Alstom. Ces rames automatiques de grande capacité seront 100% accessibles et pourront circuler jusqu'à 110 km/h. Elles seront équipées de la climatisation, d'une connexion internet, d'écrans d'information, de prises USB et de la vidéoprotection. Le Grand Paris Express offrira "un haut niveau de confort et de sécurité" selon Ile-de-France Mobilités.