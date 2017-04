Les Franciliens ont perdu 90 heures sur leur trajets allers-retours en 2016

Les Franciliens ont vécu une année 2016 difficile sur les routes. Selon une étude V-Traffic, publiée mercredi, 90 heures ont été perdues sur les trajets allers-retours. C'est 12h30 de plus qu'en 2015. Les inondations, les travaux et la fermeture des voies sur berges sont en cause.

Pas facile de circuler en Ile-de-France. La situation s'est même beaucoup dégradée en 2016. Selon une étude V-Traffic publiée mercredi, les Franciliens ont perdu 90 heures sur leurs trajets allers-retours en 2016. C'est 12h30 de plus qu'en 2015. Le réseau routier a été embouteillé à 30% soit une augmentation du taux de saturation de +3,9% par rapport à 2015.

Pourquoi 2016 a été une année noire?

Pour expliquer cette perte de temps, l'étude met en avant les inondations qui ont bloqué certaines routes et paralysé des transports en commun. Les travaux du Grand Paris, les manifestations et la fermeture des voies sur berges rive droite entre le tunnel des Tuileries et le tunnel Henry IV n'ont pas non plus facilité la vie des automobilistes.

Quelques chiffres

Le nombre de kilomètres d'embouteillages a augmenté de +8 % entre 2015 et 2016, en heures de pointe, soit 90 kilomètres de plus qu’en 2015.

Le jeudi matin et le vendredi soir restent les moments de la semaine les plus difficiles.

Aux heures de pointe, 77 % du boulevard périphérique parisien est congestionné. La vitesse moyenne durant ces pics ne dépassent pas 32km/h.

L’A6 reste l’axe où l’on perd le plus de temps à cause du trafic. Cela se chiffre à environ 32 minutes par jour.

C'est la quatrième année que V-Traffic, spécialiste de l'information trafic en temps réel, propose cette étude. Elle évalue les déplacements quotidiens domicile-travail-domicile des Franciliens. Depuis 2010, elle passe au crible plus de 800 kilomètres de routes qui correspondent aux autoroutes et aux nationales franciliennes.