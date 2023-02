Les frontaliers à nouveau privés de trains pour le Luxembourg

L’information a été diffusée à 3h30, au milieu de la nuit, par les chemins de fer luxembourgeois. Aucun train ne pourra rouler entre Thionville et Luxembourg jusqu’à 14 heures. Et encore, il s’agira d’une reprise progressive.

ⓘ Publicité

Les CFL parlent d’un problème sur l’infrastructure ferroviaire entre Hettange-Grande et Bettembourg-frontière, sans plus de détails.

Opération covoiturage sur France Bleu Lorraine

Les milliers de frontaliers qui ont un abonnement SNCF doivent donc se reporter sur la route ou, s’ils le peuvent, le télétravail au dernier moment.

France Bleu Lorraine est à votre service pour organiser du covoiturage. Transmettez-nous vos places disponibles dans votre voiture ou vos besoins de déplacement au 03 87 52 13 13 et nous les relaierons.

Les problèmes s'enchainent

C’est une semaine noire sur cette ligne 90. La journée d’hier a débuté par un accident de personne à Bettembourg , entrainant la suspension puis la perturbation du trafic jusqu’en fin de journée. Puis, « un dérangement d’installations » à Bettembourg est survenu vers 18 heures. Ce matin, on parle d’un "problème d’infrastructure". Et puis demain, ce sera un mouvement social des aiguilleurs qui engendrera de grosses difficultés sur les lignes Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg et Thionville-Longwy.