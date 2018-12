Les futurs trains normands testés en République Tchèque

Normandie, France

L'OMNEO, le train du futur, celui qui circulera à partir de 2020 sur les lignes Paris-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre est actuellement testé en République Tchèque. Des tests à grande vitesse puisque les rames sont lancées à 200 km/h sur une boucle spécialement conçue pour ce genre d'essai.

Testé en République Tchèque

Vélim, en Bohème-centrale , est un bourg d'un peu plus de 2000 habitants mais c'est aussi le centre d'essais ferroviaires le plus important d'Europe. C'est donc ici, à l'Est de Prague, que l'on teste en ce moment l'OMNEO Premium, le futur train normand dont la commande a été passée en 2016 . 20 kilomètres de voies ferrées, des boucles en pleine campagne, cet équipement permet de faire rouler les rames à 200 km/h pour simuler les conditions réelles d'exploitation. Une batterie de tests sous les yeux, ce mercredi 19 décembre, des responsables de Bombardier ( le constructeur) et d'une délégation normande, conduite par le président de Région Hervé Morin, venue voir à quelques jours de Noël, comment se comporte "son"... train électrique. Celui que les voyageurs étrenneront en janvier 2020. Il sera , promet la Région, " rapide, fiable, moderne et d'un grand confort".

40 trains en 2020

Cette campagne d'essais ( la troisième ) est nécessaire pour obtenir l'homologation du matériel. Ce train regagnera ensuite la France en février prochain pour être testé, cette fois, en rame double à Valenciennes puis Angers au Printemps. Une fois cette ultime campagne terminée, place à la livraison. 40 trains en 2020. Des trains à étage pouvant transporter chacun un millier de passagers. Il seront livrés progressivement au rythme de trois trains par mois à partir du mois de janvier 2020.