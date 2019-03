Les futurs usagers du tramway caennais conquis par les premières rames

Par Marcellin Robine, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Dans 6 mois, le tramway devrait à nouveau circuler dans l'agglomération caennaise. 3 rames sont arrivées à Fleury-sur-Orne dans le centre d'exploitation et de maintenance et le public pouvait les découvrir samedi 2 mars. Des trams noirs et gris qui ont ravi les curieux.