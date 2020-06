Les garages de la région toulousaine sont pris d'assaut depuis le déconfinement

C'est la même rengaine depuis plusieurs semaines maintenant pour les garagistes... Les clients affluent en nombre après avoir parfois passé plus de deux mois sans sortir leur voiture. Les clients pensent maintenant aux vacances ou bien à partir loin pour changer d'air. Résultat, les demandes de révisions, les contrôles techniques et toutes les opérations de maintenance sont bien plus nombreuses.

C'est un fait, les garages sont débordés en ce moment. Pour Jean-Marc Bonin, qui représente le Conseil National des Professions de l'Automobile en Occitanie, l'effet déconfinement a eu un impact très fort sur les garagistes de la région. "Les ateliers après-vente ont repris de plus belle, tout le monde veut faire sa révision" assure t-il. Sans oublier les accidents arrivés juste avant le confinement qui n'ont pas pu être expertisés à temps. De fait, certains clients se sont retrouvés sans voiture pendant des mois.

La vente reprend

Pour les professionnels et le CNPA, les signes sont encourageants. La vente de véhicules neufs et d'occasion reprend en force après être tombé presque au point mort pendant le confinement. Au garage Richart à Quint-Fonsegrives près de Toulouse, le chiffre d'affaires a par exemple grimpé de 30% depuis début juin.

Les voitures s'empilent dans les ateliers. © Radio France - Marius Delaunay

C'est la précipitation

Pour Yvon Richart, qui emploie 21 personnes dans son garage à Quint-Fonsegrives, "pas le temps de chômer en ce moment". Les appels affluent de toutes parts pour des demandes de toutes sortes. Il faut aussi parfois freiner l'élan des clients "qui veulent tout avoir tout de suite" alors que les approvisionnements en pièces détachées arrivent parfois avec du retard étant donné la demande.

"Les gens sont dans la précipitation depuis le déconfinement" confie Yvon Richart. "Ils peuvent de nouveau voir de la famille, préparer les vacances et ça passe aussi par la voiture, ça se comprend. Nous on s'adapte, les journées sont plus chargées mais on ne va pas s'en plaindre". Les professionnels l'affirment, la demande devrait continuer d'être aussi forte jusqu'à la fin du mois de juin, voire même durant toute la période des vacances cet été.