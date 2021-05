Les gares normandes "accessibles à tous d'ici 2025" selon la région

"Ces travaux font entrer la gare de Valognes dans une nouvelle ère". Le maire de Valognes, Jacques Coquelin, ne cache pas son bonheur après ce chantier de plus de 22 mois pour améliorer l'accessibilité du site qui voit plus de 700 voyageurs par jour. Principal enjeu de ces travaux : permettre aux voyageurs à mobilité réduite (personnes âgées ou en fauteuil, femmes enceintes, voyageurs avec des grosses valises) de gagner les deux quais de la gare, séparés par une passerelle. Ainsi, cette dernière a été élargie et deux ascenseurs sont désormais à disposition des voyageurs. 660 mètres de quais ont été réhaussés pour faciliter la montée et la descente dans les trains, et de nouvelles bandes d'éveil à la vigilance ont été installées en bordure des quais.

L'absence de solution adaptée pour se déplacer, notamment par les transports en commun, est un facteur d'exclusion majeur des personnes à mobilité réduite. Agir pour la mobilité, c'est faciliter le quotidien de ces personnes, et leur permettre de participer pleinement à la vie sociale, et même à trouver un travail - Pierre-André Durand, préfet de Normandie

Objectif de ces travaux : permettre aux voyageurs de se rendre du parvis de la gare aux trains en toute sécurité et en toute autonomie. Ce chantier représente un investissement de plus de 5,3 millions d'euros financés pour 60% par la région, 25% par l'Etat et 15% par SNCF Réseau.

Ce projet intervient dans le cadre du schéma directeur d'accessibilité programmé (Adap), qui vise à rendre accessible 38 gares normandes d'ici 2025. "La Normandie fait partie des régions dans lesquelles ce schéma est le plus avancé en France. Plus de 100 millions d'euros sont mobilisés par la région dans le cadre de ce programme", explique le président normand Hervé Morin. En mai 2021, 29 gares sont déjà 100% accessibles. Valognes est la troisième du département à le devenir après Coutances et Saint-Lô. Les prochaines doivent être Cherbourg et Granville.