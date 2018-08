Mont Ventoux, Bédoin, France

Les gendarmes épaulés par des agents de l'ONF et de la police rurale ont rappelé les bonnes règles pour circuler à vélo : garder sa droite même en descente, ne pas circuler a plus de deux de front et - ce n'est pas obligatoire mais fortement recommandé - porter un casque, un gilet réfléchissant et prévoir vêtements chauds et imperméables.

Les conditions météo donnaient un sens particulier à ces conseils.

Au sommet il faisait 10°, il y avait du brouillard et même de la grêle.

Autres conseils dispensés : utiliser les poubelles et containers mis à disposition pour ne pas faire du Ventoux un décharge à ciel ouvert. Être très prudent avec le risque feu.

Les agents de la direction des territoires distribuaient des dépliants en français et en anglais donnant les conseils indispensables à la protection des massifs forestiers contre les incendies.

Un numéro pour se renseigner : le 04 28 317 711

Reportage :