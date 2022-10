Les gendarmes de Côte-d'Or multiplient les contrôles routiers à l'approche du week-end de la Toussaint

Les accidents de la route sont toujours aussi nombreux en Côte-d'Or. Depuis le début de l'année 2022, on récence pas moins de 173 accidents sur nos routes et 29 personnes tuées. Dans ce contexte, la gendarmerie de Côte-d'Or multiplie les contrôles routiers. Des opérations encore plus fréquentes à l'approche du week-end de la Toussaint. "Avec les départs en vacances, les routes sont bien chargées et le risque d'accident plus élevé", rapporte le Capitaine Morel, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière de Côte-d'Or. Mais ce n'est pas tout. Le passage à l'heure d'hiver peut également augmenter le nombre d'accidents.

Les gendarmes de Côte-d'Or appellent à la prudence sur les routes © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Prudence aussi pour les vélos, les piétons…

Une période dangereuse, aussi pour les deux-roues, les vélos, les trottinettes électriques… Le Lieutenant Colonel Deffaïsse, chef des opérations adjoint, appelle à la plus grande vigilance.

loading

Dans ce contexte, l'association Prévention Routière invite les automobilistes, les conducteurs de deux-roues et les cyclistes à une vérification gratuite des équipements de visibilité de leur moyen de déplacement. Les visiteurs pourront également tester leur vision et leur comportement sur la route. L'opération "Lumière et Vision" se déroule les 2 et 3 novembre au parc de la Colombière. L'association vous attend le 4 novembre place Galilée aux Grésilles et le 5 novembre au Lac Kir, au niveau du parking numéro 1.