Marne, France

Un gros changement d'habitude, pour les automobilistes, et il a lieu dans la nuit de samedi à dimanche 1er juillet : la vitesse va être limitée à 80Km/ sur les routes secondaires sans séparateur central.

Depuis quelques semaines, partout en France, les gendarmes mènent des opérations de sensibilisation. Distribution de flyers, rappel de la règle. Dans la Marne, ils étaient ce jeudi sur la D3, à l’Epine, près de Châlons-en-Champagne.

Attention au passage à 80 km/h ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Dans la Marne et dans les Ardennes, environ 6 500 kilomètres de routes sont concernés. Le but du gouvernement, et en particulier du premier ministre, qui s'est battu pour que cette mesure soit mise en place, est de diminuer le nombre de tués et de blessés graves.

Dans la Marne, il y a eu 22 tués depuis le début de l'année, dont 18 sur les routes secondaires. L'année dernière, sur la même période, le chiffre était de 13 morts.

Nous sommes donc invités à lever le pied. Un peu plus qu'invités d'ailleurs, puisque en cas de dépassement, ce sera le PV…

On ne peut pas dire que les automobilistes soient enthousiastes. Beaucoup se disent inquiets. Ils estiment que respecter la limitation de vitesse va être compliqué. Et puis, on le sait, l'utilité de la mesure est très contestée. Le capitaine Nicolas Bossy, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière, n'a aucun doute sur la question :« en baissant la vitesse globale sur les routes, les conséquences des accidents seront moins graves. Il y aura moins de morts. Or, le département de la Marne est tristement touché depuis le début de l’année.

Le capitaine Bossy © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Un changement utile ou pas, ce sera facile à mesurer. Le gouvernement a indiqué que la mesure est appliquée à titre expérimental. Le bilan sera fait dans 2 ans.