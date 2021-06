Les gendarmes de la Marne vont à nouveau contrôler les bateaux sur le canal

Cela faisait plusieurs années que les bateliers n'avaient pas été contrôlés sur le canal de l'Aisne à la Marne. Ce jour-là, Corinne et William arrivent en péniche de Liège : "En Belgique et en Hollande c'est plus fréquent ! d'ailleurs on a été contrôlé à Liège, mais ici ça faisait longtemps", disent-ils, eux qui font le trajet 10 à 12 fois par an : "C'est surtout les plaisanciers qui devraient être contrôlés, parce que nous ça nous fait perdre du temps", renchérit William.

Si les contrôles étaient peu fréquents jusque-là, c'est que la circulation sur le canal est en baisse constante : environ 1 400 bateaux de commerce et 400 bateaux de plaisance passent ici chaque année selon Mickaël Dana, des Voies navigables de France : "Et puis nous n'avons plus les effectifs nécessaires et le métier d'agent d'exploitation a changé, on a perdu nos spécialistes".

Les gendarmes contrôlent tous les documents et toutes les autorisations des bateliers, comme pour un contrôle routier © Radio France - Aurélie Jacquand

Le groupe de contrôle des flux, réactivé à l'automne 2020, compte quatre gendarmes et des réservistes. "Contrôler un bateau c'est un peu comme contrôler un poids-lourd", explique l'un d'eux, "On contrôle le permis de pilotage, les documents concernant la marchandise, le matériel de sécurité...". En cas d'infraction les sanctions seront les mêmes que sur la route.

Pour le Général Bruno Louvet, qui commande la gendarmerie de la Marne et de Champagne-Ardenne, il était important de combler le vide en réactivant ces contrôles : "Sur l'eau on trouve la même délinquance qu'ailleurs : des armes, de la drogue, des objets volés... et tout ça avec une faible occurrence de contrôles et c'est ce que je voulais éviter".

La gendarmerie de la Marne contrôle à nouveau le canal, avec l'aide des Voies navigables de France © Radio France - Aurélie Jacquand