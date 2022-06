Les gendarmes de Meurthe-et-Moselle traquent l'usage des écrans au volant

En première ligne du viseurs des gendarmes ce mardi à Moncel-lès-Luneville : les portables. En une heure et demi, plus d'une dizaine de verbalisations ont été dressées sur les bords de la Nationale 4 dont la moitié pour usage du téléphone au volant. Mais les forces de l'ordre ont déjà vu encore plus. "Il y a des chauffeurs routiers qui sont arrêtés alors qu'ils regardaient la télé au volant, ça va loin parfois", explique le capitaine Christophe Guiraud, de l'escadron départemental de Meurthe-et-Moselle.

Mathieu s'est fait avoir. "J'ai joué et j'ai perdu", préfère-t-il philosopher. Au volant de son 40 tonnes, il tenait son téléphone en main lorsqu'il a croisé la route des gendarmes. Bilan : 3 points en moins et 90 euros d'amende. "Surtout qu'il ne m'en restait que 6", confie-t-il. L'agent lui recommande alors de participer à un stage de récupération de points. Ce à quoi il n'hésite pas à répondre : "c'est déjà prévu pour cet été, ce sera le deuxième !" Même s'il reconnaît que son comportement peut être à risque : "mais c'est une maladie", regrette-t-il.

Des chiffres de la mortalité en hausse

Pour Anne Carli, directrice de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, il faut redoubler les efforts. D'autant que les chiffres de la mortalité sur les routes ne sont pas au beau fixe, bien au contraire, avec encore des exemples très récents. A presque mi-chemin, 19 personnes ont déjà perdu la vie dans le département en 2022, contre 15 en 2021 et 12 en 2020. Ces deux dernières années sont à part à cause du Covid, mais la tendance de 2022 est inédite depuis 2017.