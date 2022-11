Des dizaines de gendarmes mobilisés sur un vaste contrôle des poids-lourds en Alsace

Un vaste contrôle de gendarmerie s'est tenu ce lundi matin dans 18 départements du Grand Est. Dans le Bas-Rhin, 30 militaires de l'escadron de sécurité routière se sont déployés du côté de Lauterbourg, Sélestat et sur l'A4 au péage de Schwindratzheim.

ⓘ Publicité

Avec un objectif : contrôler les poids-lourds. Il faut dire que ces 20 dernières années, leur nombre a triplé en France. Et ils sont de plus en plus source d'accidents graves : 14% des accidents impliquant un poids lourd sont mortels, contre 5% seulement sans camions.

Dans le Bas-Rhin, le trafic camion est particulièrement important, du fait de la proximité de l'Allemagne notamment. Plus de 6.000 poids lourds passent par exemple chaque jour, au péage de Schwindratzheim.

"L'Alsace c'est une région particulière car on a une grosse partie du flux européen. Il y a un en jeu de sécurité très important. On a quasi systématiquement des conséquences corporelles quand il y a un camion impliqué" explique le chef d'escadron Sacha Damm, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière du Bas-Rhin. Il ajoute que des contrôles sont organisés tous les jours en Alsace.

Contrôle de gendarmerie au péage de Schwindratzheim © Radio France - Antoine Balandra

"On s'assure que le conducteurs n'a pas consommé d'alcool ou de stupéfiant. On regarde aussi si les conditions de travail sont respectées, les temps de conduite et de repos notamment" dit le chef d'escadron. Les gendarmes vérifient ensuite si les camions ou camionnettes ne sont pas surchargés, pour pouvoir rouler en toute sécurité.

En ce mois de novembre, les militaires commencent aussi à contrôler les équipements d'hiver, devenus obligatoires dans certaines communes du Bas-Rhin.

"Cela concerne les communes de montagne. Le décret est sorti en octobre 2020, il est en vigueur depuis l'hiver 2021. Jusqu'au 31 mars, dans ces communes, les véhicules doivent être équipés de matériels qui permettent de rouler en conditions hivernales. Il faut faire connaître cette réglementation. L'hiver dernier, il n'y a pas eu de sanctions, mais de la pédagogie. Mais là, la sanction peut désormais venir" explique Benoît Vidon, sous préfet de Saverne. "On profite de tous les contrôles pour sensibiliser les usagers de la route, qu'ils soient bien informés que ce type d'équipements est obligatoire sur certaines routes du département" ajoute le chef d'escadron Sacha Damm.