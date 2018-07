Mayenne, France

La vitesse est l'une des causes principales d'accidents mortels et un facteur aggravant. A l'occasion de ce premier chassé-croisé sur la routes des vacances, les gendarmes de la Mayenne ont programmé des contrôles routiers afin, expliquent-ils dans un communiqué, "déceler, expliquer et sanctionner les conducteurs non respectueux de la réglementation".

Il va donc y avoir beaucoup de monde sur le réseau routier et autoroutier du département. La journée de samedi est classé rouge dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Avec une telle affluence, la Préfecture recommande aux automobilistes d'adopter un comportement responsable.