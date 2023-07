Les gendarmes mobilisés pour le premier (long) week-end de chassé-croisé des vacances

Depuis quelques temps, lorsqu'on parle de départs ou de retours de vacances, sur la route, les week-ends durent bien plus de deux jours. On en est à quasiment cinq désormais. Vinci Autoroutes attend un trafic chargé dès ce jeudi 27 juillet après-midi vers 15h et jusqu'en soirée. Mais il y aura beaucoup de monde jusqu'à lundi 31 juillet inclus (voir ci-dessous). Le plus fort de la circulation est à attendre ce vendredi : 164.000 véhicules dans les deux sens. Samedi : 163.000. Dimanche : 154.000 véhicules. Des chiffres vertigineux quand on sait qu'en temps normal, quotidiennement, il y a environ 60 à 70.000 véhicules sur l'autoroute A7.

ⓘ Publicité

"Bleuir la route"

Dans ce contexte, les gendarmes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) de la Drôme seront mobilisés, ce week-end. 40 militaires déployés sur les grands axes et tout particulièrement sur l'autoroute A7. "On va bleuir la route", confie le capitaine Philippe Wagner, qui commande l'EDSR. Se rendre visible permet de dissuader les quelques conducteurs irrespectueux de mal se comporter.

"On va être vigilants sur le comportement des conducteurs et notamment la somnolence et la fatigue, mais aussi sur tous les comportements déviants comme le téléphone au volant ou le fait de ne pas mettre son clignotant avant de changer de file", ajoute le capitaine Wagner.

La flotte de l'EDSR sera mobilisée tout le week-end. © Radio France - Florence Gotschaux

Des patrouilles seront déployées sur l'ensemble de l'axe pour pouvoir intervenir le plus vite possible, au moindre incident. Car un grain de sable peut entrainer des dizaines de kilomètres de bouchons. "En période de ralentissements, il y a souvent des fautes d'inattention ou de la fatigue qui arrive, ce qui crée vite de petits accrochages", explique le capitaine Stéphane Albano qui commande le peloton d'autoroute de Valence. Le but est de fluidifier le plus possible le trafic. "Si ce n'est que matériel, on arrive à faire ça rapidement. Si c'est corporel, c'est plus délicat. Ca peut engendrer de graves perturbations sur le réseau".

Autre mission des gendarmes : la surveillance des aires d'autoroutes. "Avec cette forte affluence, des voleurs agissent et profitent que les automobilistes laissent, bien visibles dans leur véhicule, des sacs, des ordinateurs, des téléphones... on est là pour les dissuader", ajoute le capitaine Albano.

Un contrôle routier pour rappeler la bonne conduite

Ce mercredi 26 juillet, les gendarmes de l'EDSR ont procédé à un contrôle routier à l'entrée de l'autoroute A7, à Valence Nord. L'occasion de rappeler leur mobilisation et quelques consignes de sécurité. "Ca rassure, ils contrôlent, ça permet d'avoir de la rigueur sur la route, donc de faire plus attention", estime cet automobiliste en règle. "C'est un petit rappel, c'est important", reconnaît cette autre conductrice contrôlée.

Lors de ce week-end de chassé-croisé, les automobilistes vont devoir prendre leur mal en patience. Les temps de parcours vont être considérablement rallongé. Il a fallu 4 heures pour faire Vienne-Orange, au lieu d1h30, samedi dernier, 22 juillet. Ce pourrait être pire ce samedi.

Un contrôle routier était mené à l'entrée Valence Nord, sur l'autoroute A7. © Radio France - Florence Gotschaux

Un trafic saturé sur une bonne partie du week-end

Alors que démarre ce premier week-end de chassé-croisé sur la route, Vinci Autoroutes affine ses prévisions. Et les chiffres sont impressionnants sur l'A7. Au total, 618.000 véhicules sont attendus dans les deux sens de circulation, en quatre jours.

Vendredi 28 juillet

Sens Nord-Sud : 86.000 véhicules attendus

Trafic saturé de 10h à 22h

Sens Sud-Nord : 78.000 véhicules attendus

Trafic saturé de 12h à 18h

Samedi 29 juillet

Sens Nord-Sud : 85.000 véhicules attendus

Trafic saturé de 3h du matin à 17h

Sens Sud-Nord : 78.000 véhicules attendus

Trafic saturé de 10h à 17h

Dimanche 30 juillet

Sens Nord-Sud : 81.000 véhicules attendus

Trafic saturé de 8h à 20h

Sens Sud-Nord : 73.000 véhicules attendus

Trafic saturé de 10h à 17h

Lundi 31 juillet

Sens Nord-Sud : 75.000 véhicules attendus

Trafic très dense de la fin de matinée au début d'après-midi

Sens Sud-Nord : 62.000 véhicules attendus

Trafic saturé de 10h à 17h.