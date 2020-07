Les gendarmes multiplient les contrôles sur l'A8 en ce mois de juillet

En ce week-end de départ en vacances, avec le 14 juillet férié, la circulation est dense sur l'autoroute A8. Les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière mènent des contrôles à l'aide de quatre brigades motorisées et deux pelotons d'autoroute basés à Nice et Mandelieu.

Les Azuréens sont nombreux à emprunter la voiture cet été pour les congés et le mois de juillet figure parmi les mois les plus meurtriers dans notre département. Selon l'Observatoire départemental de Sécurité routière des Alpes-Maritimes, 58 personnes ont perdu la vie sur nos routes l'an dernier. 27 tués circulaient en 2 roues. Ce week-end, les policiers et gendarmes contrôlent les automobilistes, les chauffeurs de poids-lourds, les motards. Vendredi en fin de journée, les gendarmes de l'autoroute A8 ont dénombré 21 excès de vitesse, trois dépassements par la droite et deux circulations sur la voie d'arrêt d'urgence.

Une autoroute A8 très empruntée

Les gendarmes constatent quotidiennement des comportements dangereux, insouciants voire irresponsables explique Le chef d'escadron Renaud Benne alors que l'autoroute est chargée : "l'A8 est très empruntée. En moyenne chaque jour à l'endroit le plus dense, on dénombre près de 170 000 véhicules dans les deux sens, avec des estivants, des professionnels et quelques 7000 poids-lourds qui circulent entre l'Italie et l'Espagne."

Après le confinement, le risque c'est que les véhicules n'aient pas eu le temps d'être bien révisés "on constate du laisser-aller sur les pneumatiques, des pneus lisses" raconte le chef d'escadron Renaud Benne.

Contrôles renforcés et coordonnés

Les gendarmes mènent des contrôlent grâce au radar, aux jumelles, aux patrouilles...Ils constatent de grands excès de vitesse, des dépassements par la droite, un non respect des distances de sécurité et des comportements à risque comme l'usage du téléphone au volant qui augmente le délai de réaction est figure parmi les causes d' hypovigilance (baisse de l'attention), son utilisation multiplie par 20 le risque d'accident en cas de circulation dense, il y a aussi d'autres perturbateurs, comme le GPS ou la tablette, les gendarmes rappellent qu'il faut être attentif à tous les véhicules aux alentours.

Un trop grand nombre de blessés

En secteur gendarmerie, 6 personnes sont mortes sur la route depuis le début de l'année, selon l'escadron départemental de sécurité routière des Alpes-Maritimes et le nombre de blessés est important regrette Renaud Benne : " depuis le début de l'année on a constaté 120 accidents de la circulation avec un peu moins de 150 blessés sur l'A8 et les routes secondaires. On ne peut pas se contenter de ce bilan, en baisse par rapport à 2019 sur la même période, alors qu'il y a eu deux mois de confinement. Il faut absolument en finir avec les mauvaises habitudes sur la route."

Les policiers aussi contrôlent en zone police :