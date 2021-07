Les gendarmes répètent les règles à respecter sur la route des vacances, sur l'aire Beaune-Tailly

Un escadron de gendarmes et la Ligue contre la violence routière de Côte-d'Or ont posé leurs engins sur l'aire de Beaune-Tailly, sur l'A6, ce vendredi 9 juillet. Un mini crash-test et un simulateur de conduite pour sensibiliser les vacanciers sur le départ, aux dangers sur la route.

Deux engins sont installés, ce vendredi 9 juillet, sur l'aire de Beaune-Tailly, sur l'A6. Un mini crash-test et un simulateur de conduite sont posés en face d'un restaurant, sous l'œil de quelques gendarmes et de deux bénévoles de la Ligue contre la violence routière de Côte-d'Or. Ils ont donné rendez-vous aux vacanciers sur le départ pour rappeler les consignes de sécurité et les dangers qui existent sur la route, encore plus avant samedi, une journée en rouge estime Bison Futé.

"Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent, même à une si faible vitesse". Nicolas, un vacanciers a testé le mini crash-test

Au programme des vacanciers qui s'arrêtent pour manger ou faire une pause, un auto-choc. "C'est un simulateur de choc frontal contre obstacle fixe", explique Catherine Pépoz, présidente de la Ligue contre la violence routière de Côte-d'Or. Autrement dit, c'est un crash-test en plus petit. Il se fracasse contre une barre à 10 voire 15 km/h, dans un bruit qui fait même se retourner l'un des gendarmes sur place. "A chaque fois, je crois qu'il y a un vrai accident", raconte l'adjudant Louis-Didier avec un sourire en coin. "C'est impressionnant quand même", réagit Nicolas, un vacancier originaire de région parisienne qui a testé l'engin avec son fils de 7 ans. "Je ne m'attendais pas à un choc aussi violent, même à une si faible vitesse", poursuit-il. Le touriste pensait qu'il avait été projeté à 30km/h, sa femme avait parié 40 km/h.

Cette machine est un mini crash-test qui propulse les vacanciers à 10 voire 15 km/h. © Radio France - Cédric Hermel

Objectif de ce test : faire prendre conscience de l'importance de la ceinture de sécurité. D'autant plus que la première cause des accidents mortels sur l'autoroute, c'est justement le non-port de cette ceinture. "On constate surtout le problème chez les jeunes, détaille Catherine Pépoz. Certains nous disent qu'ils ne la mettent pas sur certains petits trajets."

La fatigue, deuxième cause des accidents mortels sur l'autoroute

La deuxième cause des accidents mortels sur l'autoroute, c'est la fatigue qui entraine "l'hypovigilance, explique le commandant Frédéric Lest, chef d'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie. C'est un état entre la veille et le sommeil. C'est le moment où, sur l'autoroute, vous n'êtes pas encore en train de dormir, mais vous n'êtes plus à 100% concentré sur la conduite. On l'a tous vécu au volant, même moi" Cet état entre l'éveil et le sommeil est responsable de 26% des accidents mortels sur autoroute. D'où le conseil, maintes fois répété, mais toujours d'actualité : "faire des pauses toutes les deux heures", assène le commandant Lest.

Le gendarme en profite pour lister toutes les règles pour limiter le risque d'accident sur la route des vacances. "Dans ce genre de situations, on est détendus mais aussi pressés d'arriver, avec des comportements pas forcément en adéquation avec les flux de circulation."