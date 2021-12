Les gendarmes veilleront sur les routes de la Vienne pour la Saint-Sylvestre

Pour fêter la nouvelle année, vous allez peut-être faire la fête, même en petit comité, crise sanitaire oblige. Attention, ne prenez pas la route si vous avez bu, préférez rester sur place ou désigner un Sam. Les gendarmes et les policiers de la Vienne veilleront sur les routes dans la journée du 31 décembre, la nuit, mais aussi encore le 1er janvier. Ces contrôles sont assez classiques pour les gendarmes, mais d'autant plus important en hiver et cette année alors que 24 personnes ont perdu la vie cette année dans la Vienne. 23 usagers de la route sont morts dans les Deux-Sèvres.

Les contrôles ont commencé dès le jeudi 30 décembre dans l'après-midi. À la manœuvre, c'est le gendarme Yves Corbin de la brigade motorisée de Lusignan. "Bonjour Madame, gendarmerie nationale, contrôle d'alcoolémie", annonce-t-il aux conducteurs. Il prépare ensuite l'embout pour l'éthylotest et les automobilistes soufflent. Peu de verbalisation le temps du contrôle, assez logique pour un jeudi après-midi à 14 h 30, mais le but n'est pas là. "Le contrôle que l'on effectue, en grande partie, c'est pour sensibiliser les gens", explique le capitaine Sacha Damm, de l'escadron départemental de sécurité routière. "Il faut que les gens aient bien à l'esprit qu'on sera dehors et qu'on procédera à ces contrôles-là", termine-t-il.

Des contrôles acceptés

Ces contrôles inopinés sont bien acceptés par les automobilistes. Isabelle est même heureuse de souffler : "c'est la première fois qu'on me laisse souffler parce que je ne bois pas d'alcool", sourit-elle. "J'approuve. Je dirais même qu'il y en ait plus, moi ça ne me dérange pas", assure-t-elle à propos de ces contrôles. Elle poursuit : " l'alcool tue au volant, on en voit trop. Moi, j'ai enseigné à mes enfants que s'ils boivent, ils m'appellent, je vais les chercher. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis tout le temps". Elle ne comprend vraiment pas comment on peut laisser quelqu'un qui a bu prendre le volant.