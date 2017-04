Les Grenoblois déboussolés par le nouveau plan de circulation

Depuis le début du nouveau plan de circulation à Grenoble mardi 18 avril, et la fermeture de l'axe Liautey- Agutte Sembat - Rey , les automobilistes sont perdus, et certains secteurs continuellement embouteillés.

"Là on est comme tout le monde, on est bloqués, en retard, et dans la m****". Mickaël n'a le sourire que de façade au volant de sa voiture rue Hoche à Grenoble. Il ne savait pas que le nouveau plan de circulation avait été mis en place, et il a rendez-vous chez le médecin.

La rue Hoche est embouteillée presque continuellement par ceux qui ont tenté de prendre "l'ancien" chemin pour traverser Grenoble. © Radio France - Alexandre Berthaud

Comme des centaines d'automobilistes il a filé tout droit arrivé dans la ville depuis le Grésivaudan. Comme des centaines d'automobilistes il a été bloqué puisque les boulevards Agutte Sembat et Edouard Rey sont en travaux (système de chauffage).

Des habitants mal informés

Les travaux vont durer, longtemps, mais la population ne paraît pas bien informée. Alors on a demandé à Patrick, policier municipal, de veiller à ce que tout le monde respecte la règle. Car malgré les panneaux, certains veulent emprunter les voies des bus, seuls véhicules désormais à circuler dans cette artère de Grenoble. "C'est la force de l'habitude, que voulez-vous", plaisante Patrick. "Et puis là ça va, on est en période de vacances scolaires, ça risque de s'empirer dans deux semaines"**.**

Une partie du cours Berriat passe aussi à sens unique. Et l'avenue Jean Jaurès pâti de ce nouveau plan de circulation. © Radio France - Alexandre Berthaud

Le prix des taxis à la hausse

Un constat partagé par Olivier, chauffeur de taxi depuis 10 ans à Grenoble. "Ce qui a été fait boulevard Gambetta c'est n'importe quoi (il est passé à double-sens), pour déposer nos clients ou les embarquer, on va mettre beaucoup plus de temps, et forcément les courses vont être plus chères". Depuis le début des travaux il parcourt cette ville embouteillée, mais il est fataliste.

Les ouvriers sont à l'oeuvre pour effectuer les nouveaux traçages... en blanc, et pas en jaune "provisoire". © Radio France - Alexandre Berthaud

Car les mécontents, nombreux, vont devoir s'habituer. Si les travaux sont provisoires, le plan de circulation est celui voulu par la mairie pour son projet, très controversé par les commerçants, "Coeur de Ville, Coeur de Métropole".

Le nouveau plan de circulation

© Métropole de Grenoble

Rappel : les axes concernés