Les grévistes de Keolis (TAO) vont manifester demain matin entre Saint-Jean-de-Braye et Orléans

Ils passent à la vitesse supérieure. Moins d'une semaine après un mouvement de grève sur le réseau TAO , l'intersyndicale de Keolis Orléans appelle à manifester pour dénoncer une nouvelle fois un climat social dégradé et un manque de respect des salariés, notamment sur les questions salariales. Cette fois, c'est une grande manifestation qui est prévue de bonne heure ce jeudi 6 avril.

Les grévistes donnent rendez-vous à 7h30 devant le dépôt Keolis de Saint-Jean-de-Braye. C'est environ une heure plus tard que le cortège devrait s'élancer en direction d'Orléans. Les manifestants marcheront sur les rails de la ligne B du tramway sur le boulevard Marie Stuart pour ensuite bifurquer au niveau du Conseil départemental du Loiret et suivre l'avenue Jean Zay. Ils s'arrêteront devant le Centre de conférences où se trouvent les bureaux d'Orléans Métropole.

Les syndicats annoncent environ 200 grévistes ce jeudi parmi les conducteurs de bus et de tram, sur environ 300 en service en temps normal.