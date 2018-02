Depuis près de trois semaines, le chemin séculaire qui relie le quartier Zalikarte au quartier de la gare de Saint-Jean-Pied-de-Port est condamné par deux portails et une clôture rigide. Les riverains empruntaient régulièrement ce chemin qui enjambe les voies. La SNCF a décidé de le fermer.

Saint-Jean-Pied-de-Port, France

Du côté de la gare SNCF de Saint-Jean-Pied-de-Port, depuis des années les piétons pouvaient emprunter un petit chemin longeant la fin des voies afin de passer d'un quartier à un autre, mais depuis près de trois semaines, ce n'est plus possible ! La SNCF a décidé après avoir déposé une déclaration préalable en mairie de grillager son emprise de part et d'autre des voies afin de sécuriser le site.

Deux grands portails verts métalliques ont été ainsi élevés. Une clôture rigide également disposée en fin de voies afin de neutraliser tout franchissement des voies, ce que ne comprennent pas certains riverains. Leurs témoignages :

Les riverains mécontents de cet engrillagement Copier

Les raisons invoquées par la SNCF tiennent à la sécurité , mais les riverains rétorquent, expliquant que les trains ne sont pas légion une dizaine de rotations tout au plus par jour pour le train des pèlerins qui va de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, terminus du train. Ils lancent une pétition :

Pétition lancée par les riverains et adressée aux maires d'Ispoure et de Sain-Jean-Pied-de-Port © Radio France - Muriel Vitel

Le grillage est posé. Les maires des deux communes concernées se sont déclarés défavorables et tentent pour l'heure de trouver des solutions. Le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, Alphonse Idiart s'en explique :

Le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, Alphonse Idiart, défavorable à la condamnation du passage Copier

En gare de Saint-Jean-Pied-de-Port © Radio France - Muriel Vitel

Tout comme le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, le maire d'Ispoure Claude Baretz est lui aussi défavorable à la condamnation du chemin.

A ce jour, la pétition a recueilli quelques 55 signatures.