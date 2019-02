Point noir France Bleu de la mobilité : la route dangereuse de Ploudaniel dans le Finistère

Par Valérie Le Nigen, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique

France Bleu se mobilise pour vous faire découvrir les plus gros points noirs français en terme de mobilité. Sur la route de Ploudaniel, dans le Finistère, on déplore 18 accidents, cinq morts et 13 blessés sur la seule année 2018. Heureusement, ici, des travaux d'aménagement sont prévus.