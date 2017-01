Les guichets de la gare d'Aubenas pourraient fermer

La CGT Cheminot affirme que les guichets de la gare d'Aubenas vont fermer d'ici la fin de l'année. La SNCF dément.

Pourra-t-on encore acheter des billets de trains ou une carte sénior à la gare d'Aubenas en 2018 ? Non répond la CGT cheminot qui sait que la SNCF souhaite fermer les guichets de cette gare.

Les guichets de la gare d'Aubenas © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une gare qui ne reçoit plus de train depuis 1969

La gare n'en est plus vraiment une. Depuis 1969, elle ne reçoit plus de trains voyageurs et le trafic des marchandises a été stoppée en 1988. Depuis la voie est déclassée et le bâtiment a été racheté par la commune en 2008. Pourtant, la SNCF a maintenu des guichets qui permettent de faire toutes les opérations comme dans n'importe quelle gare de France. Et selon la CGT, ces guichets sont très fréquentés puisque la gare d'Aubenas assurerait le 3ème chiffre d'affaire des gares de Drôme/Ardèche après Valence et Montélimar.

La gare SNCF la plus proche à plus de cinquante kilomètres

La CGT fait remarquer que la gare la plus proche, celle de Montélimar est à plus de cinquante kilomètres d'Aubenas et que tout le monde n'utilise pas internet pour acheter ses billets. Mais a CGT dénonce une politique qui consisterait à dépouiller l'Ardèche. La nouvelle majorité de la région Auvergne Rhône Alpes a expliqué qu'elle refusait de mettre des TER en rive droite du Rhône. La CGt appelle donc à une manifestation le samedi 28 Janvier devant la gare.