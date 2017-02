Les habitants approuvent avec quelques réserves la troisième ligne de métro à Toulouse

Après trois mois de débat public, à l'automne, les membres de la commission qui l'a mené viennent de rendre leurs conclusions sur ce qu'il ressort des impressions au sujet de la troisième ligne de métro à Toulouse. 72% des participants trouvent le projet pertinent.

Les habitants de Toulouse et de son agglomération qui ont participé au débat public organisé du 12 septembre au 17 décembre 2016 disent "oui mais" à la troisième de métro à Toulouse appelée la Toulouse Aerospace Express, ce que le président de la Commission particulière du débat public, Jacques Archimbaud, qualifie d'"approbation critique".

Les participants au débat public ont exprimé une "approbation critique" selon Jacques Archimbaud, le président de la Commission particulière du débat public.

Christian Leyrit, le président de la Commission nationale du débat public (au milieu à gauche) et Jacques Archimbaud, le président de la Commission particulière du débat public (au milieu à droite). © Radio France - Magalie Lacombe

72% des participants font de la troisième ligne de métro une option prioritaire pour désengorger la circulation automobile dans l'agglomération toulousaine. 86% d'entre eux qui utilisent, aujourd'hui, leur voiture pour aller travailler, emprunteront volontiers la troisième ligne de métro si elle répond à leurs besoins géographiques. Quant au coût annoncé de ce gigantesque projet de transport en commun, la plupart des participants se déclarent dans l'incapacité à se prononcer sur les montants annoncés.

"Un événement démocratique local"

Les membres de la Commission particulière du débat public ont échangé avec 4.000 citoyens, lors des débats mobiles. Plus de 21.000 personnes ont visité le site Internet dédié et posé plus de 300 questions. Près de 5.000 questionnaires ont été renseignés. Plus de 3.000 habitants ont participé aux 80 réunions publiques. Ce que Jacques Archimbaud résume en "un événement démocratique local" notable.

Le président de la Commission particulière du débat public explique ce "succès" par une palette d'outils très diversifiés, de la réunion publique - il y en a eu 4 grandes organisées à Toulouse, Labège et Colomiers - aux ateliers cartographiques, en passant par le débat mobile aux sorties de métro et sur les marchés ou encore les rencontres dans des entreprises, des lycées et sur des campus.

Le débat public autour de la troisième ligne de métro à Toulouse s'est déroulé du 12 septembre au 17 décembre. - ©metroligne3toulouse.debatpublic.fr

Les recommandations émises par la Commission du débat public

Le rôle de la Commission n'est pas d'émettre d'avis. C'est l'enquête publique que le SMTC Tisséo souhaite lancer en 2018 qui le déterminera. Mais, les membres de la Commission émettent des recommandations que le maître d'ouvrage est libre de suivre.

Parmi elles, une recommandation importante pour le président de la Commission nationale, Christian Leyrit : "la mise en place d'une gouvernance globale". Pour lui, "l'efficacité [de ce projet] repose sur la mobilisation de l’ensemble des décideurs publics."

C'est un véritable projet de territoire et donc l'efficacité de cette ligne de métro dépendra des interconnexions avec les TER, des liens au niveau de La Vache, Matabiau etc. Ce qui nous paraît souhaitable, c'est que l'ensemble des acteurs, c'est à dire le conseil régional ou encore la SNCF soient partie prenantes de ce processus global.

La deuxième recommandation est la désignation par le SMTC Tisséo d'un garant du débat public dont le rôle consistera à poursuivre la concertation et à s'assurer que la parole du citoyen est prise en compte dans les choix finaux opérés. "Beaucoup de blocage sur des projets tient souvent à ce manque de continuum de concertation", précise Christian Leyrit. Il souhaite également que "toutes les études qui vont se poursuivre [soient] mises à disposition du public."

Le projet du SMTC Tisséo finalisé pour le 29 mars

A partir de maintenant, le maître d'ouvrage a trois mois pour présenter son projet finalisé, celui qui sera ensuite soumis à enquête publique. Mais, le président du SMTC Tisséo, Jean-Michel Lattes, assure qu'il sera en mesure de le présenter dès le conseil syndical du 29 mars prochain. Jean-Michel Lattes, qui approuve aussi l'idée de nommer un garant pour poursuivre la concertation entamée lors de ce débat public.

Quand on analyse les recommandations, on peut conclure qu'il n'y aura pas de bouleversement. Je ne crois pas à une remise en cause du projet. Par contre, il y a des orientations d'amélioration qu'on va intégrer et prendre en compte. J'aimerais pouvoir faire une réponse à la commission lors du conseil syndical qui aura lieu fin mars. Je voudrais aller assez vite parce que je crois qu'on est d'accord sur beaucoup de choses et ça vaut le coup de le marquer.

Jean-Michel Lattes, le président du SMTC Tisséo veut présenter le projet finalisé lors du conseil syndical du 29 mars.

Pour information, le positionnement des différentes organisations et instances constituées sur le projet de la troisième ligne de métro. - ©metroligne3toulouse.debatpublic.fr

Le budget global du débat public est estimé à 517.444 euros, les frais du débat étant financés par le maître d'ouvrage. Tout le résumé des conclusions et des recommandations émises par la Commission du débat public est consultable ICI.

La Toulouse Aerospace Express en chiffres

2,12 milliards d'euros de coût prévisionnel

28 kilomètres de ligne de Colomiers à Labège

+/- 20 stations prévues à l'horizon 2024

200.000 voyageurs quotidiens prévus

5 correspondances avec le réseau SNCF dont le TGV à la gare Matabiau

