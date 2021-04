Les habitants des quartiers nord et est de Marseille peuvent donner leur avis dès ce mardi, sur la future ligne de bus rapide, qui reliera en 2022, le métro capitaine Gèze (15e) et le métro La Fourragère (12e), sans passer par le centre-ville. La RTM promet un temps de trajet divisé par deux.

Les habitants concertés sur la ligne de bus rapide entre le nord et l'est de Marseille

C'est un projet de bus à haut niveau de service, plus rapide et plus régulier, qui devrait changer la vie des habitants des quartiers nord et est de Marseille en 2022. La Métropole Aix-Marseille lance ce mardi, une concertation publique, jusqu'au 28 mai, pendant laquelle les riverains peuvent se prononcer sur cette prochaine ligne B4.

Une première liaison nord-est

Ce bus plus confort et plus rapide, reliera sur environ 8 kilomètres, le métro capitaine Gèze (15e) et le métro La Fourragère (12e), en 20 minutes, sans passer par le centre-ville. Ce qui constitue une réelle promesse pour les habitants de ces quartiers populaires enclavés et sous-équipés en transports en commun.

Plus rapide, plus pratique

Pour la première fois, les Marseillais des quartiers nord ne seront plus contraints de passer par le centre-ville pour se déplacer dans l'est de la ville. Le bus B4 reliera en effet le Nord et l'Est à travers quatre arrondissements : le 15e, 14e, 13e et 12e. Jusqu'à 150.000 habitants sont concernés dans ces territoires très populaires. 24.000 passagers sont espérés chaque jour en moyenne, ce qui réduirait de 2.500 le nombre de voitures au quotidien.

Cette quatrième ligne en site propre passera notamment par la rocade L2. D'où un temps de transport divisé par deux. 20 minutes contre 45 en moyenne aujourd'hui. 16 arrêts sur le trajet de 8 kilomètres. La RTM promet aux futurs passagers un départ toutes les 6 minutes aux heures de pointe. Et des horaires de service allongés : dès 5 h 30 le matin et jusqu'à minuit et demi.

"Çà peut être beaucoup plus rapide et donc beaucoup mieux" - Lou, une Marseillaise

Pour les habitants du 15e arrondissement, le bus B4 représente l'espoir de déplacements simplifiés.

Le B4 doit permettre de désenclaver les quartiers nord. Copier

La Métropole Aix-Marseille estime le coût des travaux à 31 millions d'euros. Le projet prévoit de planter 250 arbres le long de la ligne B4, et créer des pistes cyclables, des parkings pour les vélos et des voies piétonnes.