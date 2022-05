Les habitants d'Occitanie, grands champions du coup de klaxon

Les habitants d'Occitanie ont-ils le klaxon facile ? Oui, si l'on en croit un baromètre Ipsos sur les incivilités au volant publié ce mardi par la fondation Vinci Autoroutes. L'Occitanie serait même la région de France où l’on klaxonne le plus, devant les régions Auvergne Rhône-Alpes et Centre Val de Loire. Mais qu’en pensent les toulousains ? France Bleu Occitanie est allée leur poser la question.

« Ça klaxonne tout le temps, ici ! »

Rayann est chef de rang dans un restaurant du boulevard de Bonrepos. Le jeune homme n'est pas très surpris par les conclusions du baromètre : « Ça ne m’étonne absolument pas : ça klaxonne tout le temps ici : je vous invite à venir boire un café en terrasse, ne serait-ce quinze minutes, vous verrez ! » En effet, les premiers coups de klaxon ne se sont pas fait attendre.

L'Occitan et le Toulousain sont-ils plus énervés au volant que leurs compatriotes ? Pas forcément pour Philippe, un conducteur de scooter un brin chauvin : « Non, je n'ai pas l'impression qu'on klaxonne plus qu’ailleurs. En Italie, par exemple, ça klaxonne beaucoup plus. A Paris aussi ! »

Quand on me klaxonne, je klaxonne aussi

Le brouhaha des klaxons fait partie du quotidien de Julien : « Moi, je suis chauffeur poids lourd : on me klaxonne beaucoup. Mais en même temps, quand on me klaxonne, je klaxonne aussi, ça finit souvent en concert. »

Des concerts de klaxons qui ont peut-être une explication, selon Mathilde : « Je pense que les Toulousains ont le sang chaud, nous sommes des gens du Sud, on a le klaxon facile ! Moi, quand les gens ne respectent pas le code de la route, je klaxonne. »

Mais David, pourtant toulousain, préfère éviter de jouer du klaxon : "Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Parfois, il suffit juste de demander aux gens s’ils peuvent se décaler un peu pour éviter de klaxonner et de s'embrouiller dès 8 heures du matin."

Klaxonner en agglomération est interdit par le code de la route, sauf en cas de danger immédiat. L'usage abusif du klaxon vous expose à une amende qui peut aller jusqu'à 150 €.

Selon ce baromètre Ipsos, la région Occitanie se classe deuxième sur le volet des injures au volant, derrière la région parisienne mais devant la région Rhône-Alpes Auvergne.