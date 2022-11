Les habitants de La Chevrolière retrouvent le bruit des avions

Les habitants de La Chevrolière, commune située à 12 kilomètres au sud de l'aéroport de Nantes, vivent depuis des décennies avec le bruit des avions. Pour Angèle, ces deux mois de répit ont été trop courts : "Jusqu'au mois d'août, c'était l'horreur! Au mois de septembre, c'était mieux et là j'ai l'impression que ça revient." En effet, c'est ce mardi 8 novembre que s'achève l'expérimentation du couloir aérien, au nord de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. La zone est censée être moins urbanisée mais ce n'est pas l'avis des riverains concernés . Ils sont estimés, avec les communes avoisinantes, à 4.000.

Ce nouveau couloir aérien était une demande du maire de La Chevrolière, au vu de la population grandissante de la commune (près de 6.000 habitants) et des plaintes de riverains. Céline vit, elle, plutôt bien le retour des avions : "J'habite La Chevrolière depuis longtemps. Les avions ne m'ont jamais dérangée, on s'habitue à tout. J'ai habité dans un bourg avant. Avec les feux rouges et les camions qui démarrent, c'est pareil, c'est bruyant." Pour Cindy non plus, ce n'est pas un problème : "Ça ne me dérange pas parce que je pars régulièrement en Tunisie donc ça m'arrange que l'aéroport ne soit pas loin."

Patricia, en revanche, est lasse d'être réveillée par le bruit des avions : "Ça me pèse, oui. Tous les matins, je suis réveillée. Je me rendors, il y en a un autre dix minutes après. C'est usant." Cette habitante de La Chevrolière a une solution à proposer : "Faire décoller les avions vers 7h-7h30. Tout le monde serait content parce que les dévier sur Saint-Philbert, ce n'est pas la solution."

Au contraire, Daniel se dit que le nord de Saint-Philbert, avec le lac de Grand-Lieu, est moins urbanisé et que ce nouveau couloir aérien est la meilleure solution pour les riverains. "Il y aura moins d'impact si ils maintiennent ce qu'ils ont fait ces derniers mois, c'est sûr." Il faut dire aussi que Daniel habite dans le bourg de La Chevrolière, derrière l'église, et que les avions passent au-dessus de chez lui.

Et si la solution venait de Sébastien? Lui suggère de multiplier les couloirs aériens au sud : "Je veux bien prendre ma part, il n'y a pas de souci, mais que tout ne passe pas au-dessus de La Chevrolière, c'est pas mal aussi. Si il pouvait y avoir une distribution égalitaire des couloirs, ce pourrait être pas mal", explique ce natif de la commune.

Je ne comprends pas qu'on ferme la porte à l'idée d'un nouvel aéroport - Stéphan Beaugé, maire de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Le maire de Saint-Philbert, Stéphan Beaugé, refuse tout net cette éventualité : "En 2019, quand Notre-Dame-des-Landes a été abandonné, les élus ont dit qu'il n'était pas question que des communes entrent dans le club très fermé de celles déjà impactées par les nuisances sonores." Pour lui, le dossier d'un nouvel aéroport doit être rouvert : "Il faut que le Département, la Région et l'Etat réfléchissent à un nouvel aéroport dans les Pays de La Loire. Je ne comprends pas qu'on ferme la porte à cette idée et qu'on s'enferme sur un site étriqué, à côté d'une réserve naturelle, le lac de Grand-Lieu qui est la plus grande zone humide d'Europe, alors que pendant 50 ans tout le monde a dit qu'il fallait trouver un autre site. Tout ça frise l'absurde."

C'est maintenant à la Commission consultative de l'environnement de donner son avis. Et le ministère des Transports rendra ensuite sa décision. Si le nouveau couloir aérien est validé, il pourrait être mis en service dès l'été prochain. Il se dit aussi que Clément Beaune, le ministre des Transports, pourrait s'exprimer prochainement sur le projet de restructuration de l'aéroport Nantes Atlantique.