Les habitants de la métropole lilloise appelés à s'exprimer sur la voiture, le vélo, les bus, etc

Dans le cadre du "Plan de mobilité - Horizon 2035" qui doit organiser les déplacements des habitants pour les prochaines années, une enquête publique a démarré ce 28 février et va se poursuivre jusqu'au 3 avril. Les habitants de la métropole lilloise et ceux qui s'y rendent régulièrement sont invités à donner leur avis sur la mobilité dans les prochaines années. Cela peut concerner aussi bien les piétons, que la voiture, les bus, les tramways, etc.

Comment participer?

Il est possible de participer en ligne sur le site Registre Numérique Plan de Mobilité de la Métropole Européenne de Lille (registre-numerique.fr) , ou d'envoyer sa contribution à l'adresse mail: pdm-mel@mail.registre-numerique.fr .

Il est aussi possible de donner son avis directement sur les registres papier disponibles dans six lieux d'enquête dans la métropole lilloise: la mairie d'Armentières, la mairie de Roubaix, la mairie de Sainghin-en-Weppes, la mairie de Villeneuve d'Ascq, la mairie de Werciq-Sud, et dans les locaux de la MEL, Euralliance, à La Madeleine.