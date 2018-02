Avignon, France

Le projet de Liaison Est Ouest n'est plus repoussé au-delà de 2037 comme le préconisaient des experts du ministère des transports. Un tronçon de 1 500 m entre Rognonas et la Durance devrait être en chantier dans les prochains pois, Ensuite, le financement d'un pont sur la Durance et du chantier jusqu'au rond point de l'Amandier devrait être inscrit au contrat Etat - Région 2020. Les habitants de la ceinture verte s'indignent de ce tracé mais ceux qui vivent sur la Rocade retrouvent l'espoir.

Les poids lourds, c'est boum-boum-boum jour et nuit

Des milliers de poids lourds empruntent chaque jour cette rocade. Ivan estime que "cette deux fois deux voies est une absurdité en pleine ville ". Leila n'ouvre plus ses fenêtres car elle ne supporte plus "le bruit et l'odeur". Ses filles sont devenues asthmatiques à cause de la rocade qui est "une autoroute". Ali espère que la LEO apaisera ses nuit : "on ne dort plus avec le boum-boum-boum des camions qui passent jour et nuit".

Jamila "on est souvent chez le docteur pour la gorge ou les yeux qui grattent après les embouteillages "

Les yeux qui démangent dans les embouteillages

Leila habite au-dessus de la rocade et elle demande à Madame le maire d'Avignon de venir passer une demie journée dans son appartement aux fenêtres toujours fermées pour constater les nuisances de la rocade. Daniel dénonce la pollution "qui ne se voit pas", celle des gaz d'échappement des camions: "les poumons en prennent un coup". Jamila habite aussi sur la rocade et quand elle prend la voiture pour aller travailler, elle constate que "les yeux démangent, la gorge pique". Isabelle répond non à son fils qui voudrait aller au collège en vélo. Isabelle redoute les "poids lourds qui grillent les feux rouges" et demande que les camions passent ailleurs qu'en ville.

La LEO devrait être en chantier dans les mois qui viennent entre Rognonas et la Durance. Ensuite le financement du chantier de franchissement de la Durance jusqu'au rond point de l'Amandier devrait être inscrit au contrat de plan Etat- Région 2020.

Ali "les poids lourds, ça fait boum-boum-boum toute la nuit. On respire les gaz d'échappement"

Les habitants de la Rocade d'Avignon dénoncent les nuisances des poids lourds et voitures