Les habitants de la rue Arson à Nice n'en peuvent plus des camions

Un ballet incessant de camions qui circulent jour et nuit importune les riverains de la rue Arson, dans le quartier Riquier, non loin du port à Nice. Le comité de quartier demande un rendez-vous en urgence avec la municipalité.

"Dès 6h00 du matin, des camions frigorifiques débarquent, suivis de camions citernes et de camions transportant du ciment. La rue Arson est devenue un entonnoir de la circulation en provenance de la voie Mathis, de Nice Nord, et de la rue de Roquebillière, le tout en direction des corniches et de Monaco", témoigne un habitant. Les riverains sont de plus en plus à se plaindre du bruit, de la pollution et des dangers du trafic, un accident entre un camion et un deux-roues a eu lieu à l'angle Barla/Arson lundi dernier, la conductrice du 2 roues a été gravement blessée.

Jean-Paul Amirati habite rue Arson, il est né dans le quartier et n'en peut plus du trafic routier. Selon lui, les camions qui empruntent la rue passent par le centre-ville pour ne pas payer le contournement de l'autoroute : "la circulation qu'on n'avait pas la nuit auparavant est devenue insupportable la nuit le jour, les klaxons, les livraisons, les camions qui transportent le ciment jusqu'au port, les automobilistes prennent le couloir de bus".

Solange habite rue Arson, les moteurs tournent de plus en plus souvent en bas de chez elle et le fait d'avoir interdit la circulation Quai Papassino pour faire une piste cyclable a certainement reporté, selon elle, une partie du trafic dans le quartier pour se rendre au port.

Le président du comité de quartier, Serge Amato, demande une réunion en urgence avec la municipalité. Les habitants demandent un contrôle de pollution et du nombre de véhicules passant rue Arson. "Il ne faut pas se contenter du contrôle de pollution effectué au milieu des arbres de la Place Arson, là où sont installés les capteurs."

Selon Serge Amato, il serait prévu d'aménager un souterrain au carrefour République-Barla pourr désengorger la rue Barla. "Ce qui serait l'idéal" selon lui serait de "faire monter la Ligne 2 du tramway jusqu'à la gare de Riquier en passant par le boulevard de Riquier et en redescendant par la rue Arson ça permettrait peut-être de désengorger un peu la circulation".