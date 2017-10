A Lommeranges, certains bus scolaires font l'école buissonnière

Viendra ? Viendra pas ? Depuis la rentrée en septembre, les parents d'élèves de Lommerange, et surtout leurs enfants, endurent les dysfonctionnements répétés de leur car scolaire, géré par Trans Fensch. Une situation qui dure, et ce malgré les coups de gueule du maire de la commune mosellane.

Ils peuvent attendre leur car longtemps, les enfants mosellans de Lommerange, pour se rendre à l'école primaire de Fontoy. Parfois, il est en retard de cinq minutes "ce qui est déjà énorme" pour Cindy, mère du petit Lorenzo. Parfois, il ne vient pas, tout simplement.

Un mois et demi de pagaille

Pendant douze ans, il n'y a pourtant jamais eu de problème avec le car scolaire. Mais depuis le mois d'août, le Smitu, le Syndicat mixte des transports urbains de Thionville Fensch a dû changer de prestataire. Et depuis, c'est la pagaille.

"La rentrée, c'était le 4 septembre, se remémore René André, le maire de Lommerange. On a pu constater des retards jusqu'au 13 septembre. On a donc tapé du poing sur la table et contacté Trans Fensch. Et c'est suite à cette réaction forte que Trans Fensch, je pense pour faire honte au prestataire, a envoyé un bus en doublon."

On s'est retrouvés avec deux bus, et une capacité totale de 100 places pour quatre à dix élèves" - René André maire de Lommerange.

La situation frise le burlesque, mais même après cela, les retards se poursuivent. Le 20 septembre, le bus n'est même pas passé. "Je voyais les parents obligés de repartir avec les enfants, pour les emmener à l'école de Fontoy en voiture, ce qui est tout à fait scandaleux et inadmissible", poursuit l'élu local.

Des bus en vagabondage

Le 26 septembre dernier, René André était autour de la table avec les cadres de Trans Fensch, les représentants du Smitu et les élus de la communauté d'agglomération. Et rebelote : ce lundi 9 octobre, parents, enfants et maire de Lommerange ont à nouveau poireauté à 8h devant l'arrêt de bus, sans ne rien voir venir. "Soi disant que le bus s'était perdu... Et effectivement, il y a deux personnes qui ont vu le car errer, baguenauder dans Fontoy", relate le maire, consterné.

Cindy fait partie des parents d'élèves exaspérés. "Ne plus en pouvoir : oui c'est le mot, souffle-t-elle. Alors que ce service de transport est censé être gratuit pour les écoliers, elle a décidé d'emmener elle-même son enfant de six ans, Lorenzo, à l'école primaire de Fontoy. "Moi j'ai pris l'initiative d'emmener mon fils tous les matins à l'école. Pour son bien-être, pour ne plus qu'il arrive en retard. C'est très mauvais pour des enfants de commencer une journée dans un tel état de stress", se désole-t-elle.

Je n'ose pas imaginer à quelle heure les bus arriveront lorsque nous aurons des routes enneigées"- Cindy, maman exaspérée.

Changer de prestataire ?

La communauté d'agglomération de Lommerange, Portes de France Thionville, reverse au Syndicat mixte de transport urbain 1 million 645 mille euros par an. La contribution de Lommerange tourne autour de 2 990 euros.

Si les retards se poursuivent, alors René André exigera du Smitu qu'il change de prestataire. Une procédure qui ne pourra pas aboutir avant la fin de l'année scolaire. Quant à Trans Fensch, le service communication n'a pas donné suite à nos demandes.