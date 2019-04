Les habitants du Libournais attendent avec impatience les nouveaux bus gratuits

A partir du 1er septembre, toutes les communes de l'agglomération seront desservies par un service de transport gratuit et plus performant. Une nouveauté attendue de pied ferme par les habitants des petites communes du territoire qui sont parfois très enclavées.

Libourne, France

C'est officiel depuis ce vendredi. La signature d'un contrat de huit ans entre la Cali, la communauté d'agglomération du Libournais, et le groupe de transport Transdev entérine la création d'un réseau de transport gratuit pour le Libournais à partir du 1er septembre prochain.

Une nouvelle qui ravit les habitants sur le plan financier mais aussi pour se déplacer plus facilement dans des territoires parfois très enclavés. A Saint-Denis-de-Pile, à dix kilomètres de Libourne, ce n'est pas évident de faire des trajets sans voiture. La mise en place de huit allers-retours par jour sur les lignes inter-urbaines qui servent à rejoindre Libourne ou Coutras par exemple, va changer la vie de Mohammed. L'homme de 47 ans n'a pas le permis alors il prenait les transports en commun. "Je me levais à 6h45 du matin, le soir il fallait que j'attende au moins 18h pour rentrer, ça me faisait un peu tard".

Une réponse aux gilets jaunes

Pour Jocelyne, la différence va surtout se faire au niveau du porte-monnaie. Cette habitante de Sablons, au nord de Libourne, affiche fièrement son gilet jaune sur son tableau de bord. Cela fait des mois qu'elle réclame plus de pouvoir d'achat. "On prend la voiture pour aller à des rendez-vous mais parfois on ne peut pas se garer parce que c'est toujours payant", déplore-t-elle. Dès l'arrivée des bus gratuits, elle promet de laisser sa voiture au garage. "On va profiter un peu des services que la commune nous offre. On n'a pas l'habitude de profiter de tout ça !"

Développer les transports propres

Ces bus gratuits permettent donc un meilleur pouvoir d'achat et un maillage plus performant du territoire mais l'ambition du projet, c'est aussi de développer les transports propres. Pascal Morganti, le directeur de Transdev pour la Nouvelle-Aquitaine, voit le territoire Libournais comme un laboratoire d'innovations :

On va faire des investissements dans des bus de nouvelle génération, on va verdir la flotte avec des navettes électriques et des bus au bioéthanol."

Avec cette offre gratuite et plus performante, Pascal Morganti table sur une hausse de 30% de la fréquentation des transports en commun sur le réseau de la Cali d'ici à 2022.

Au total, ce réseau coûtera 4,5 millions d'euros par an, une somme entièrement subventionnée par la communauté d'agglomération du Libournais.