Les habitants du Nord-Touraine maintiennent la pression sur les élus pour la création d'un échangeur à Langeais

Les élections législatives terminées, le dossier du projet d'échangeur au nord de Langeais, sur l'A85, semble au point mort. Le collectif citoyen de la Vallée du Lathan et de la Roumer a pourtant recueilli plus d'1 millier de signatures pour sa pétition. Il interpelle de nouveau les élus.

Le nouvel échangeur sur l'A85, au nord de Langeais, verra-t-il le jour dans les prochaines années ? Cet échangeur est réclamé depuis de nombreuses années par un collectif d'habitants du secteur, le collectif citoyen de la vallée du Lathan et de la Roumer, qui a lancé sur internet une pétition. Elle a recueilli à ce jour, plus d'1 millier de signatures. Cet échangeur permettrait de desservir plusieurs communes du nord-ouest du département. Emmanuel Bouchenard est le porte parole de ce collectif. Pour lui, les élus locaux et nationaux doivent agir. Il faut relancer les négociations avec l'Etat afin de désenclaver le Nord-Ouest du département, faciliter l'accès au lac de Hommes, un lieu touristique en devenir.

Les centres de secours gagneraient un quart d'heure pour évacuer les victimes par la route

Une rencontre sur ce dossier est prévue le 9 novembre avec le président de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire. Les signataires voudraient une entrée et une sortie au nord de Langeais, à hauteur de la D57. Selon le collectif citoyen de la vallée du Lathan et de la Roumer, cet échangeur pourrait être emprunté par 3.000 véhicules par jour. Il permettrait de désenclaver et de dynamiser les communes rurales abandonnées : Hommes, Savigné-sur-Lathan, Avrillé-les-Ponceaux, Rillé, ou encore Cléré-les-Pins.

Il permettrait de gagner un bon quart d'heure de trajet entre Savigné-sur-Lathan et Tours, et d'éviter aussi le passage de poids-lourds dans la commune de Langeais. Le président de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire, n'est pas opposé à remettre sur la table ce projet, mais Xavier Dupont pose ses conditions. Il faut voir qui supporte les financements ? A quelle hauteur ?

On est sur un coût de plusieurs millions d'euros, avec des charges d'exploitation. C'est vrai qu'on a un engorgement de circulation sur Langeais.

Le montant de la construction de cet échangeur serait actuellement de 10 à 15 millions d'euros selon les élus. Un montant surévalué estime le collectif citoyen, qui parle d'un montant de 4 millions d'euros. Actuellement l'échangeur le plus proche à cinq kilomètres à Cinq-Mars-la-Pile.