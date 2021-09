Les habitants du quartier Saint-Amâtre à Auxerre excédés par des travaux sur la chaussée

Le Conseil départemental a programmé cette semaine de rentrée des travaux sur la chaussée du boulevard Davout et de la rue du 24-août à Auxerre. Un chantier avec coupure totale de la circulation. Ce qui indigne les riverains, commerçants et restaurateurs du quartier. D'une part, ils affirment ne pas avoir été prévenus. D'autre part, ils n'ont pas pu être livrés.

Ces travaux entraînent également de nombreuses déviations dans la ville d'Auxerre. D'autant qu'après cette première phase de travaux jusqu'au vendredi 3 septembre, un autre chantier tout aussi important va débuter de la place Saint-Amâtre jusqu'au croisement de la rue Hoche et de la rue Pierre Larousse.

La Mairie d'Auxerre a publié sur son compte facebook la carte des déviations mises en place en raison de travaux sur la chaussée boulevard Davout et rue du 24-août. - Facebook de la Mairie d'Auxerre

Tous les commerçants et riverains rencontrés affirment ne pas en vouloir à l'entreprise Eiffage de Migennes qui réalise les travaux mais bien au département qui n'a pas su anticiper toutes les conséquences fâcheuses que provoque ce chantier.

"Je ne suis même pas à 40 % de mon chiffre d'affaires" Dulce, la gérante du bar-tabac le Saint-Amâtre à Auxerre

Certains commerçants regrettent que le département réalise ces travaux le jour de la rentrée. Comme le chef cuisinier du restaurant "L'Italia a tavola" : "Ils avaient la possibilité de le faire pendant les mois où nous étions fermés." Au bar-tabac le Saint-Amâtre, les clients se font plus rare. Il est impossible de se garer autour. "Aujourd'hui, je ne suis même pas à 40 % de mon chiffre d'affaires. Je garde ma clientèle de quartier. Mais tous les gens de passage ne peuvent plus s'arrêter pour acheter un paquet de cigarettes."

Se pose également le problème des livreurs qui ne peuvent plus accéder aux commerces : "Tout ce qui est livraison, c'est même pas la peine, déjà parce que je ne vends pas ce que j'ai chez moi, mais surtout parce que les livreurs repartent en arrière car ils ne peuvent plus accéder à notre quartier."

Au moins deux restaurants ont décidé de fermer quelques jours en attendant la fin des travaux rue du 24-août à Auxerre. C'est le cas du "Ptit Marmiton" et de "L'Italia a tavola". © Radio France - Lucas Archassal

Dulce garde malgré tout son bar-tabac ouvert pour "le peu de clients qui viennent, et je les en remercie". Alors qu'autour de son commerce, certains ont décidé de fermer quelques jours. Comme le restaurant "L'Italia a tavola", où le chef cuisinier confie avoir fermé ses portes mardi et mercredi matin pour ne pas faire manger ses clients dans la poussière et avec les marteaux-piqueurs autour. Et comme le restaurant "Le P'tit Marmiton" qui l'a fait savoir en accrochant un mot sur sa porte d'entrée.

Des rayons vides au Carrefour de la rue du 24-août d'Auxerre

Autre conséquence de ce chantier, les livraisons ne peuvent pas être tenues. Comme au bar-tabac le Saint-Amâtre mais aussi à la supérette Carrefour de la rue du 24-août. Le gérant Stéphane Martin n'a pâs été en mesure d'en réceptionner au moins deux. Résultat, "les rayons sont vides, il n'y a plus de bananes, plus de poires, plus de carottes". Il regrette surtout le fait de ne pas avoir été prévenu : "Rue bloquée, pas prévenu, pas de livraison, j'ai même pas pu faire de stocks tampons pour anticiper".

Plusieurs rayons fruits et légumes vides au Carrefour de la rue du 24-août à Auxerre après ne pas avoir été livrés à cause de travaux réalisés sur la chaussée. © Radio France - Lucas Archassal

Le restaurant "Le Victoria" n'a pas lui fermé ses portes, même s'il envisage de le faire la semaine prochaine pour la 2e partie des travaux. En revanche, le gérant Bruno Paulard observe une baisse de ses clients, "une dizaine de couverts au lieu de 50 en temps normal".