Le sud-ouest de l'agglomération nantaise en mal de transports en commun

Nantes, France

Des bus bondés, des temps de trajet à rallonge, et des communes mal desservies. Autant de difficultés que les habitants de la région sud-ouest de l'agglomération nantaise rencontrent quotidiennement. Afin d'alerter sur cette situation, Le Collectif citoyen Saint-Jean-de-Boiseau Le Pellerin La Montagne a lancé début avril une pétition en ligne. Elle réclame des aménagements sur les transports en commun pour faciliter l'accès au centre de Nantes, notamment pour les travailleurs et les lycéens.

Des lignes de bus inadaptées

Une seule ligne de bus dessert le pôle sud-ouest. Elle relie Le Pellerin à Neustrie, au sud de Nantes. Les usagers, qui cherchent à rejoindre le centre, doivent ensuite changer avec le tram. En tout, il faut compter entre 45 minutes et une heure de trajet, avec des bus parfois bloqués dans les bouchons au niveau de la route de Pornic.

"Pour les personnes qui voudraient utiliser les transports en commun, c'est très compliqué, on se retrouve dans des bus bondés. Ça met tous les travailleurs dans une posture difficile dès le matin, c'est trop de temps perdu." - Sophie, habitante de La Montagne et signataire de la pétition

La ligne expresse, qui rejoint directement Pirmil, plus au centre, ne satisfait pas complètement les usagers. Son service s'arrête dès 8h30 le matin et ne reprend qu'à 16h30. "Des horaires qui ne sont pas en phase avec les besoins du quotidien" affirme Christophe Martin, l'un des initiateurs de la pétition.

"On a l'impression d'être à l'autre bout du monde"

Les habitants se tournent donc vers la voiture pour leurs déplacements, une solution qui ne convient pas à ceux qui préfèrent des modes de déplacement moins polluants. C'est le cas de Sophie, habitante de la Montagne et signataire de la pétition. Pour se rendre à son travail à Nantes, elle a d'abord utilisé le bus, mais doit aujourd'hui se résoudre à prendre la voiture face aux horaires contraignants du service. Une situation inconfortable qu'elle n'aurait pas imaginé subir en venant s'installer si près de Nantes.

"Je ne pensais pas qu'en venant ici, en termes de déplacements, je me sentirais si isolée. Nos amis nantais, qui n'ont pas de voiture, ont l'impression que nous habitons à l'autre bout du monde ! Alors qu'on est quand même tout près de l'agglomération" explique Sophie, qui rappelle que ce problème est aussi partagé avec les lycéens qui doivent emprunter ces transports chaque jour pour aller en cours.

Encourager des transports plus performants

Christophe Martin tient à rappeler que la pétition, qui a collecté jusqu'ici plus de 500 signatures, n'entend pas dénoncer, mais plutôt encourager à un aménagement cohérent avec les besoins des usagers. "Ce qu'on souhaite, c'est encourager la démarche de Nantes Métropole de développement de ces lignes" affirme-t-il.

"Le pôle sud-ouest s'est densifié ces dernières années, il a besoin de transports améliorés et plus performants." - Christophe Martin, l'un des initiateurs de la pétition.

Des améliorations qui sont déjà en cours, comme l'indique Bertrand Affilé, en charge des déplacements et des transports publics de Nantes Métropole : "Nous travaillons avec les élus du pôle sur le renforcement de la ligne de bus. Il y aura plus de départs et plus de retours de bus pour la rentrée 2019. Nous réfléchissons aussi à la mise en place d'une ligne transversale pour rejoindre plus rapidement les communes du sud-ouest de l'agglomération". Cette ligne ne devrait pas voir le jour avant la rentrée 2020.