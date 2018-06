Tours, France

Dans le cadre de travaux visant a renouveler et moderniser le réseau d'eau potable, la place des Halles de Tours sera inaccessible aux bus et voitures pendant 5 semaines. La circulation aux abords de la Place Gaston Paillhou sera déviée et seulement les accès des véhicules des riverains seront possibles suivant l'avancement du chantier. La durée des travaux pourrait être plus courte ou plus longue que prévue en fonction des aléas météorologiques ou techniques. Les lignes de bus sont aussi modifiées pendant la durée des travaux. Et ce n'est pas neutre pour les usagers des bus Fil Bleu puisqu'au total 6 lignes de Bus passent par la place des Halles de Tours. Sept lignes si on compte la ligne Citadine. Pendant les 5 semaines de travaux, 7 arrêts vont être supprimés dont l'arrêt Halles, Place du Grand Marché ou encore Victoire. Un arrêt provisoire est du coup créé près du Pont Napoléon. Renseignez-vous auprès de Fil Bleu.