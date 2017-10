Les hommes et femmes en jaune ne veulent plus risquer leurs vies

Ils travaillent pour la sécurité des routes, parfois au péril de leurs vies : les hommes et femmes en jaune, agents des routes et des autoroutes. Le nombre d'accidents sur des zones où ils travaillent a grimpé en flèche depuis le début de l'année. Ils ont donc lancé une opération de sensibilisation.

Sur l'aire du Frontonnais, entre Toulouse et Montauban, difficile de le rater : un fourgon jaune de la société d'autoroute, dont l'arrière est entièrement défoncé . "Il était en protection sur l'autoroute A62, explique Thierry Lassagne, directeur régional de Vinci Autoroute Aquitaine-Midi-Pyrénées. Un accident venait de se produire, quand un poids-lourd est venu le percuter. Il a fait un bon de 100 mètres vers l'avant sous le choc, et il a rétréci de deux mètres".

Heureusement, ce jour-là, aucun agent des autoroutes n'était à bord. Mais ces accidents sont de plus en plus fréquents : depuis le début de l'année, il y en a déjà eu 200, soit près d'un par jour, sur les routes françaises.

Des règles de base souvent oubliées

Respecter les distances de sécurité, ne pas rouler sur la bande d'arrêt d'urgence, et surtout, ralentir quand on voit un gilet jaune, ce sont les règles de base qui visiblement ne sont pas connues de tous. 32% des automobilistes avouent qu'ils ne ralentissent pas toujours à l'approche d'un chantier sur l'autoroute. Et certains comportements relèvent même de l'inconscience, dénonce Thierry Gervais, responsable d'un des centres d'intervention de l'A68.

Sur l'aire du Frontonnais, les agents des routes ont rencontré les automobilistes Copier

"_On constate des cônes déplacés, ou des gens qui passent derrière les cônes pour double**_r,** explique cet agent de la Dir Sud-Ouest. Cet été sur un gros chantier, des véhicules rentraient dans le chantier pour doubler. Beaucoup d'automobilistes téléphonent, quand ils sont au courant qu'il se passe quelque chose ils regardent ce qui se passe au lieu de regarder devant, et au moindre ralentissement, boum ! ils rentrent dans la voiture qui est devant. Sinon, on se fait parfois insulter ou cracher dessus, parce qu'on provoque des bouchons. On a le droit à tout !"

Les agents de Vinci Autoroutes et de la Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest ont pu discuter des dangers de leur métier avec les automobilistes © Radio France - Nolwenn Quioc

Pourtant, ces hommes et ces femmes qui risquent leur vie tous les jours sont là pour assurer la sécurité des conducteurs, lors des chantiers ou en cas d'accident. Pour tenter de faire changer les choses, des opérations de sensibilisation ont lieu dans toute la France ce samedi. Une campagne choc a aussi été lancée par les sociétés d'autoroute dans les médias et sur internet.