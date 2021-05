Les horaires de bus et de trams changent à nouveau à partir de ce lundi à Montpellier

Tam et la métropole de Montpellier adaptent à nouveau les horaires des bus et des trams à partir de ce lundi pour répondre aux nouvelles règles sanitaires et aux étapes du déconfinement.

La TAM change à nouveau les horaires de bus et de tram ce lundi matin. Avec l’évolution des mesures sanitaires, Tam adapte son service au calendrier gouvernemental jusqu’au mardi 8 juin tout en annonçant des "ajustements complémentaires à l’issue de cette période, en vue de répondre à l’assouplissement des horaires de couvre-feu et de la progression de fréquentation qu’elle entraînera".

Du lundi 10 mai au mardi 18 mai inclus :

En semaine

En semaine, les horaires « vacances scolaires » resteront applicables aux lignes de tramway et de bus suivantes : 1 à 4, 6 à 12, La Navette, 14 à 16, 19 et 51 à 53.

Le service de ces lignes sera réduit en soirée dès 19h et des adaptations additionnelles interviendront par la suite.

Les lignes de tramway 1 et 2 circuleront jusqu’à minuit environ, avec réduction progressive du service de soirée de 19h à 22h puis de 22h à minuit.

Les lignes 3 et 4 circuleront jusqu’à 22h environ, avec réduction du service de 19h à 22h.

Attention aux derniers départs de tramways depuis la gare Saint-Roch :

Ligne 1 :

direction Odysseum : 22h / 22h15 / 22h45 / 23h15 / 23h45 / 00h15

direction Mosson : 22h / 22h15 / 22h30 / 22h45 / 23h / 23h30 / 00h / 00h30

Ligne 2 :

direction Saint-Jean de Védas : 22h / 23h / 00h

direction Sabines : 22h30

direction Jacou : 22h50 / 23h50

Ligne 3 :

direction Lattes / Pérols : 22h

direction Pérols : une navette bus en correspondance à Boirargues (arrivée 22h14 - départ 22h20) assurera la desserte des stations jusqu'à Pérols.

direction Juvignac : 22h05

Ligne 4

Sens A : 22h

Sens B : 22h

Les autres lignes de bus du réseau TaM fonctionneront selon leurs horaires habituels « du lundi au vendredi ».

Le week-end

Le week-end, les samedis et dimanches, l’ensemble des lignes de bus et de tramway fonctionnera selon ses horaires habituels « samedi » et « dimanche et jours fériés », avec réduction progressive de service en soirée, à partir de 19h.

Les départs supplémentaires mis en place depuis le début de la crise en faveur des professionnels, notamment du personnel soignant, seront maintenus le dimanche dès 4h du matin :

Ligne 1 : 4h30 depuis Mosson // 5h10 depuis Odysseum

Ligne 2 : 5h00 depuis Sabines // 5h39 depuis Notre-Dame de Sablassou

Ligne 3 : 4h32 depuis Mosson // 5h23 depuis Pérols Etang de l'Orlundi.

Du mercredi 19 mai au mardi 8 juin inclus

Le service semaine et week-end de la période précédente restera en vigueur, avec la mise en place d’une évolution de service de soirée pour les lignes de tramway :

Lignes 1 et 2 : elles circuleront jusqu’à minuit environ, avec réduction progressive du service de soirée de 19h à 23h puis de 23h à minuit.

Lignes 3 et 4 : elles circuleront jusqu’à 23h environ, avec réduction du service de 19h à 23h.

Des centres de vaccination accessibles via les transports en commun

Afin d'assurer une meilleure desserte du centre de vaccination de la Clinique du Parc de Castelnau-le-Lez, la ligne 41 (en correspondance Ligne 2, arrêt Clinique du Parc), sera renforcée du lundi au vendredi, entre 8h30 et 18h30.

La métropole de Montpellier compte 6 autres centres de vaccination sur son territoire. L'ensemble de ces centres est accessible en transports en commun.