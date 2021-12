Les horaires de TGV décalés, quatre villes bretonnes perdent des correspondances TER

Suite à des changements d'horaire de deux TGV sur les lignes Brest-Rennes et Brest-Saint-Malo, des correspondances TER ne seront plus assurées en 2022, de et vers Lannion, Carhaix, Paimpol et Dinan. La Région Bretagne affirme se "mobiliser sur le sujet".

C'est une mauvaise surprise pour les usagers des lignes TER de et vers Lannion, Carhaix, Paimpol et Dinan. Suite à une modification des conditions de circulation des trains entre Rennes et Paris imposée par SNCF Réseaux, les horaires des deux trains à grande vitesse entre Rennes et Brest et Rennes et Saint-Malo vont être modifiés en 2022. Conséquences, certaines correspondances avec les trains TER de et vers ces quatre villes ne sont plus assurées.

Cette évolution du plan de transports entraîne aussi "des modifications d’horaires et de desserte : le TGV 8634, décalé une heure plus tôt, dessert Saint-Brieuc à 16h37 au lieu de 17h44 et la desserte de Morlaix est quant à elle reportée sur le TGV suivant à 17h53 (à la place de 16h57)", détaille la Région Bretagne.

La Région Bretagne "pleinement mobilisée"

Ces changements "qui ne sont pas de la responsabilité de la Région", précise le vice-président au climat et aux mobilités Michaël Quernez, "ont conduit la collectivité à effectuer de nombreuses adaptations, dans un temps contraint, du plan de transport TER, afin de conserver au maximum la complémentarité TER/TGV. Des solutions n’ont toutefois pas pu être mises en places partout."

"La Région Bretagne ne peut que déplorer cette situation, imposée par des modifications de plage de travaux relevant de la responsabilité de SNCF Réseau. Je comprends le mécontentement des usagers affectés par ces changements. La Région Bretagne est pleinement mobilisée sur ce sujet et travaille avec SNCF Voyageurs à la mise en place d’un service répondant aux besoins des usagers", conclut le communiqué.