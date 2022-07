La grève à la SNCF et ses impacts en Isère

Les cheminots sont appelés à la grève ce mercredi 6 juillet par quatre de leurs syndicats (CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT). Ils réclament des hausses de salaires pour faire face à l'inflation. La direction des TER-Auvergne-Rhône-Alpes annonce des perturbations conséquentes "sur l'ensemble des lignes". Les voyageurs sont invités à reporter ou à annuler leurs déplacements, ou "à privilégier le télétravail". Concernant les voyageurs ayant des réservations TGV ou Intercités, la SNCF va entrer en contact avec eux par voie de mail ou de SMS.

Un numéro est également à la disposition des voyageurs : 09 69 32 21 41. Les voyageurs peuvent aussi se renseigner sur le fil Twitter @SNCFTERAURA et sur le moteur de recherche d’itinéraire du site TER AURA : www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes.

Hausse des salaires

La principale revendication des syndicats concerne la hausse des salaires pour faire face à l'inflation. "Nous ne pouvons plus avoir des cheminots et des cheminotes, comme des millions des travailleurs et travailleuses, qui galèrent à finir les fins de mois. Nous avons donc besoin de mesures significatives", assure Julien Troccaz, secrétaire fédéral de SUD-Rail Alpes. Le préavis de ce mouvement social a été acté pour 24 heures mais "s'il n'y a pas réponses satisfaisantes, il faut se préparer dans quelques jours, quelques semaines, à avoir un conflit encore plus fort et plus long sur ce sujet des salaires."