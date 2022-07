Aéronautique : le retour du salon de Farnborough, les industriels d'Occitanie présents

Cela fait plus de deux ans que les professionnels ne se sont pas rencontrés "en vrai" et présenter leurs derniers modèles. Depuis la dernière édition du Salon du Bourget en juin 2019, et c'est aussi la première édition de Farnborough post-Brexit. C'est dire si le Salon aéronautique britannique qui se tient du 18 au 22 juillet, est attendu.

Airbus présentera son A350-900

Parmi les 30 entreprises françaises présentes dans cette commune à 60 kilomètres au sud-ouest de Londres, les donneurs d’ordres habituels comme Airbus, les équipementiers comme Latécoère, et des PME et des spécialistes de la maintenance. Airbus, Safran Thalès, Dassault, MBDA et CFM International disposent de leurs propres satnds. Le GIFAS se trouve au sein du Pavillon France, un stand de 400 mètres carrés avec les représentants de gros industriels occitans ou ayant des sites en Midi-Pyrénées comme Figeac Aéro et Aubert & Duval. Sont également à Farnborough Sabena Technics (maintenance, à Cornebarrieu), Mecachrome (tôlerie, à Launaguet), les ateliers de Haute-Garonne AHG (spécialiste des rivets, à Flourens), STS Aerospace (capteurs pression, à Francazal), ou encore ESI Group (prototypes, à Colomiers).

Airbus doit présenter son A350-900 tandis que le rival Boeing apporte son 777x et le Max10, la plus grosse version du 737.

Boeing inaugure les annonces de commande

Boeing s'est d’ailleurs illustré d'entrée en annonçant ce lundi la commande de 100 737 Max10 avec la compagnie américaine Delta Airlines. Delta doit par ailleurs recevoir 222 appareils Airbus. Le Boeing 737 Max10 est destiné à concurrencer l'A321 mais il n'est pas encore certifié.

Airbus, qui a récemment annoncé que le nombre d'avions devrait doubler en 20 ans dans le monde, a obtenu début juillet une commande géante de près de 300 appareils de la part de plusieurs compagnies chinoises. L'européen a également validé la fourniture de 56 A320neo auprès d'EasyJet.

Contrairement aux précédentes éditions du FIA, le grand public ne pourra pas venir le week-end prochain, seule la dernière journée est ouverte aux non-professionnels.