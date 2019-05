Les infos circulation et transports de ce 1er Mai dans les Alpes Maritimes

La Prom fermée à Nice toute la journée et 1er Mai oblige pas de bus et pas de tram !

Nice, Alpes-Maritimes, France

Un rappel, nous sommes le 1er Mai, il n'y a donc pas de bus, ni de tram à Nice, pas de bus à Cannes, à Menton et Antibes.

A Nice, ce mercredi 1er Mai ce sont des Formules 1 qui circulent sur la Promenade des Anglais, en effet de nombreuses animations liées au Grand Prix de France sont prévues de 10h à 18h (le programme complet est ICI). Du coup jusqu'à 20h ce mercredi soir et depuis 5 heure ce mercredi matin la prom est fermée entre Gambetta et le Jardin Albert 1er et après c'est le Quai des Etats unis qui lui aussi est occupé. Toutes les rues menant à la prom dans ce secteur sont également transformées en impasse.

La liste des axes fermés à la circulation :

Avenue de Verdun (entre l’avenue de Suède et la Promenade des Anglais)

Promenade des Anglais, chaussée nord (entre l’avenue Max Gallo et la rue Meyerbeer)

Promenade des Anglais, chaussée sud (entre le boulevard Gambetta et l’avenue Max Gallo)

Tunnel du Congrès

Quai des États-Unis et Quai Rauba Capeù depuis la place Guynemer (sauf pour les riverains, les maraîchers et accès aux commerces par la rue de la Cité du Parc et la rue des Ponchettes vers le Port)

Rue Bréa, rue Van Loo, rue Saint-François de Paule (entre la rue Desboutin et l’avenue Max Gallo), rue Alexandre Mari (entre la rue de l’Hôtel de Ville et la rue Desboutin)

Avenue Max Gallo

Tunnel Liautaud (entre l’avenue Max Gallo et la rue Barla)

Par où passer ?

Pour traverser Nice ce 1er Mai c'est l'A8 ou la voie rapide.

Pour rejoindre le Nord de Nice l'itinéraire Barla-Carabacel est une bonne idée

Pour retrouver la voie Mathis depuis l'Est de Nice, c'est le boulevard Delfino qui est la bonne solution

Le Stationnement

Il est interdit, ce mercredi 1er Mai (00h30 à 20h) de se garer sur de nombreux axes :

Promenade des Anglais, chaussée nord (entre l’avenue Max Gallo et le boulevard Gambetta)

Avenue de Verdun (entre l’avenue de Suède et la Promenade des Anglais)

Rue Gustave V sur 30 mètres depuis la chaussée nord de la Promenade des Anglais

Quelques modifications pour les parkings niçois également (de 5h à 20h)